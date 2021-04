Doping Drahotové? Látka, již produkuje tělo, říká právník. Oficiálně nic neví

Vedro v Dauhá ničilo chodkyně, Anežka Drahotová došla do cíle zničená • Ivana Roháčová

Vedro v Dauhá ničilo chodkyně, Anežka Drahotová došla do cíle zničená • Ivana Roháčová

Vedro v Dauhá ničilo chodkyně, Anežka Drahotová došla do cíle zničená • Ivana Roháčová

Vedro v Dauhá ničilo chodkyně, Anežka Drahotová došla do cíle zničená • Ivana Roháčová

Vedro v Dauhá ničilo chodkyně, Anežka Drahotová došla do cíle zničená • Ivana Roháčová

Vedro v Dauhá ničilo chodkyně, Anežka Drahotová došla do cíle zničená • Ivana Roháčová

Chodkyně Anežka Drahotová měla ve svém pozitivním vzorku z roku 2018 podle svého právníka Jana Šťovíčka zvýšenou hladinu testosteronu a jeho tzv. prekuzorů, což jsou stavební kameny testosteronu. „Jedná se o látky, které přirozeně produkuje lidské tělo. Pro mě osobně je to důkaz toho, že Anežka nedopovala,“ tvrdí Šťovíček.

Drahotová měla podle sdělení Antidopingového výboru pozitivní nález ve vzorku odebraném 31. července 2018, krátce před startem evropského šampionátu v Berlíně, kde pak chodkyně získala stříbrnou medaili v závodě na 20 kilometrů.

„Jsem v šoku a nechápu to. Nedopuju! Požádám o analýzu B vzorku,“ reagovala Drahotová.

Situaci komplikuje fakt, že Drahotové zatím oficiálně povahu zakázané látky v jejím vzorku nikdo nesdělil. Přístup k plnohodnotné laboratorní dokumentaci atletka získá až po zaplacení poplatku 720 eur za několik týdnů.

„Za zmínku stojí, že jsme se informaci o testosteronu a jeho konkrétních prekurzorech dozvěděli neformální cestou. Již několik dní se snažíme kontaktovat Antidopingový výbor ČR, abychom zjistili, z čeho přesně Anežku viní a jaké důkazy předkládá. Bezúspěšně,“ stěžuje si Šťovíček. „Paní ředitelka Volková nezvedá telefony, neodpovídá na vzkazy ani na emaily. Anežka je v podobné situaci, jakoby vás dopravní policie obvinila z nějakého přestupku, ale neřekla vám, zda jste jeli moc rychle nebo špatně parkovali. Se spravedlivým procesem to nemá nic společného. ADV hraje mrtvého brouka, který nereaguje, ani když do něj strčíte.“

Drahotová je v nepříjemné situaci, protože stále bojuje o olympijský limit a krátí se jí čas. V současné době se závodů neúčastní, kvalifikační období končí 28. Června.

„Věřím, že její jméno očistíme. Konzultujeme celou záležitost s odborníky, kteří se vyjadřují v tom smyslu, že je velice odvážné sportovkyni na základě tohoto nálezu obvinit z dopingu. Může se jednat o projev nějaké nemoci nebo poruchy,“ líčí Šťovíček. „Jsme připraveni spolupracovat a nález vysvětlit, ale s tímto přístupem to nejde. Je to překvapivé u státní organizace, která je financovaná z peněz daňových poplatníků. Do toho zástupce ředitelky pan Vávra neváhá poskytnout rozhovor o údajných kovaných důkazech proti Anežce, a před veřejností ji tak de facto odsoudit.“