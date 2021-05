Hvězdný Grenaďan už je v Ostravě. Počasí ho nepřekvapilo, ocenil Masláka

Nový Usain Bolt. Tak se mluvilo o Kirani Jamesovi, když rozjížděl atletickou kariéru. V osmnácti letech vybojoval titul mistra světa v Tegu, v devatenácti už byl olympijským šampionem z Londýna 2012. Na další olympiádě v Riu bral stříbro. Fantastický. Nicméně Boltově gloriole se nyní osmadvacetiletý rychlík nepřiblížil. I proto, že na rozdíl od věčně vysmátého Jamajčana nemá v oblibě rozmáchlá gesta nebo show mimo atletické dráhy.

Přesně tak působil i po příletu do Ostravy. Tichý hlas, skoro až plachý pohled. „Letěl jsem z Phoenixu, byl to dlouhý let, ale jsem v pořádku a mám dost sil,“ říkal James. „Jsem velmi rád, že vůbec můžu soutěžit, loni jsem nezávodil vůbec. Takže se těším na každý mítink, který mám ještě do olympijských her v plánu.“

Rok 2020 Kirani James věnoval čistě tréninku a přípravě. Během pandemie nezávodil. V ostré akci byl naposledy na mistrovství světa v Dauhá 2019, kde skončil pátý. Letos zatím závodil jen jednou, v Phoenixu vyhrál velmi dobrým časem 44,88 sekundy. „Čas mě uspokojil. Uvidím, jak se budu cítit v den závodu. Ale mým jasným cílem je vítězství. Mám za sebou rok, kdy jsem hodně odpočíval a pouze trénoval. Ale bylo to potřeba, všichni sportovci si uvědomovali vážnost situace. Šlo o zdraví, takže to bylo nutné. Teď jsme zpět a můžeme opět závodit.“

Na nepříznivé počasí si nestěžoval. Při pohledu na zamračenou oblohu a déšť jenom pokrčil rameny. „Tohle počasí znám, i v Americe bývá deštivo a zima. Na Hrách Commonwealthu jsem zaběhl v patnácti stupních čas 44,20, počasí si nevyberete. Musíte ho brát, jaké je. Stejně se počítá jen výsledek.“

Jamese na mítink doprovází i jeho americký trenér Harvey Glance, olympijský vítěz z Montrealu 1976 (4x100 metrů). Potvrdil, že Zlatá tretra je výrazným mítinkem v přípravě na olympijské Tokio. „Kirani je připravený soutěžit bez ohledu na počasí, je připravený na dobrý čas. Ostrava je pro nás důležitou zastávkou na cestě na olympijské hry.“

Jedním ze soupeřů bude i havířovský drak Pavel Maslák. „Velký soupeř,“ ocenil James. „Známe se dobře z haly i mítinků venku, těším se na souboj s ním.“

Jak koupit vstupenku? Tisíc vstupenek na jubilejní 60. ročník Zlaté tretry Ostrava jde do prodeje v úterý 18. května. Koupit je lze na pokladnách Městského stadionu od 10 hodin s vytištěným negativním antigenním testem. Případně s certifikátem o očkování (starším 14 dnů) nebo s lékařským potvrzením o prodělané nemoci Covid-19 (ne starší 90 dnů). Potřebný je i vyplněný formulář o neexistence příznaků, který je ke stažení na stránkách www.zlatatretra.cz. Cena vstupenky je 300 korun. Dotazy na vstupenky@zlatatretra.cz.

Olympijští bojovníci proti osudu: malý skokan a skoro slepý lukostřelec