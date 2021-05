Nesmrtelný sprinter Gatlin zase v Ostravě. Má bilanci jako Bolt

Je trochu jako upír. Generace kolem něho ubíhají a americký sprinter Justin Gatlin je stále ve hře. Kontroverzní osobnost světové atletiky ve středu poběží na Zlaté tretře 17 let po svém prvním startu na ostravském mítinku. Stejně jako slavný Usain Bolt na něm zatím nikdy neprohrál.

Ubíhá mu čas k rozlučkové olympiádě. Aspoň to je Justin Gatlin schopen přiznat. Devět měsíců před čtyřicítkou po něm ale nechtějte velká slova o končící kariéře.

„Jsem šťastný tam, kde jsem. Jsem stále hladový po závodech, takže neřeknu nikdy…“ líčil Gatlin po svém víkendovém startu v Tokiu, kde startoval na zkušebním mítinku Ready Steady Tokio, při němž si pořadatelé na Novém olympijském stadionu zkoušeli logistiku za přísných protiepidemických opatření.

Svou dlouhou kariérou, zásadně poznamenanou dopingovým trestem mezi lety 2006 a 2010 a následným nesnadným comebackem, dráždí morální puristy. Ale taky střádá medaile, které ho řadí mezi nejúspěšnější sprintery v historii. V závodě na sto metrů jich má ze světových šampionátů už pět, nejvíc v dějinách, včetně Bolta.

Z olympijských her má už také pět medailí, a pokud by získal další na letošních Hrách v Tokiu, stal by se nejstarším medailistou historie atletických olympiád.

Gatlin už letos dvakrát běžel stovku pod deset sekund. Vyhrál i nedělní mítink v Tokiu a v Ostravě nyní poběží na mítinku, kde ještě nepohrál. Při premiéře v roce 2004 zaběhl na dvoustovce tehdejší rekord mítinku 20,30. Po deseti letech vyhrál stovku ve skvělém čase 9,86. V roce 2018 mu pak výkon 10,03 znovu stačil na triumf.

Tentokrát ho v Ostravě čeká tvrdý boj s Kanaďanem André de Grassem nebo krajanem Fredem Kerleyem.