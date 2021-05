Ogrodníková chtěla střevíc: Nejsem na maximu. Rozlítaný kouč nechyběl

V chladu a proměnlivém větru se Nikola Ogrodníková necítila ideálně. I tak věřila, že hodí dál. A hlavně, že si zopakuje triumf z Tretry z roku 2018.

Hodila jste přes 65 metrů, bylo to nad očekávání?

„Ani ne, protože v Africe jsme měli tréninky velice dobré. Trošičku jsem doufala, že výkonnost půjde letos výš a trošičku to stabilizuju, než roky před tím. Myslím, že ještě nejsem na svém maximu. Pořád je to druhý závod a rozběh ještě není úplně dokonalý v konci. Nechytám správné pozice, ještě si počkám na správný závod.“

6:1. Taková je bilance Barbory Špotákové a Nikoly Ogrodníkové na Zlaté tretře Ostrava. Špotáková ji vyhrála třikrát (2007, 2012 a 2020), Ogrodníková jednou (2018).

Jak daleko může být vaše maximum?

„Strašně moc bych si přála hodit k sedmdesáti metrům. Věřím tomu, že na to i mám. Jestli to bude letos nebo příští rok, to nevím. Vím ale, že jsem schopná to hodit.

Stejně jako na mistrovství Evropy 2018 jste skončila druhá za Hussongovou, vybavily se vám vzpomínky?

„Jo, mně se závod moc líbil. Bylo hezké, že jsem měla s kým bojovat. Opravdu jsem se snažila vyhrát, hrozně jsem po tom toužila. Možná mě to trošku i jako blokovalo v určitém smyslu, že jsem běžela jak šílená a v konci jsem to nechytala.“

Jak velkou motivací pro vás bylo porazit Barboru Špotákovou?

„Já jsem s ní nikdy nesoutěžila, neměla jsem s ní osobní souboj a neměla jsem ho ani dnes. Chtěla jsem hrozně vyhrát a bylo mi jedno, kdo tady bude. Chtěla jsem ten střevíc a strašně mě mrzí, že ho nemám.“

Co jste říkala atmosféře?

„Ze začátku nebyla nic moc, ale jak holky začaly házet, tak adrenalin ve mně začal působit. Publikum jsem dala stranou a závodila jsem sama se sebou. Chtěla jsem vyhrát.“

Jste s výkonem spokojená i vzhledem k podmínkám a chladu?

„Určitě ano, jsem takový teplomil. Tyhle podmínky mi moc nevyhovují. Ani vítr nebyl nic moc extra, počkala bych si na teplejší počasí.“

Trenér Jan Železný je na mítinku v Ostravě rozlítaný, nevadí vám, že nemá moc času, aby vám poradil?

„My jsme se tak domluvili, nechtěla jsem, aby to bylo jako na tréninku, že tam je trenér pořád. V určitém smyslu je to dobré, že vám něco řekne, ale někdy je dobré, když si závodník pomůže sám. A trochu na něj dýchne atmosféra, že je sám za sebe a musí si poradit.“

V závodu chyběla Andrejczyková, co jste říkala na její velehod (71,40 metrů) ze Splitu?

„Já ten závod sledovala a musím říct, že házela opravdu nádherně. Její technika je dokonalá, hrozně se mi líbí. Motivovalo mě, že to jde. Že na tom není nic složitého.“