Snad Vetterovi forma nevydrží, smál se Vadlejch. Fanoušci byli slyšet

Vy jste poslední pokusy vynechal, proč?

„Poslední týden, deset dní, cítím tříslo a nechtěl jsem to v zimě moc pokoušet. Tříslo cítím docela dost.“

Podepsalo se to i na vašich metrech?

„Myslím, že dost. I v rozcvičování jsem to cítil. To není vymlouvání na tříslo. Šel jsem za tím, abych potvrdil olympiádu, což byl úkol číslo jedna. To se mi prvním hodem povedlo, věřím, že to je dobrý odrazový můstek do sezony.“

Tříslo vás trápí z čeho? Z tréninku?

„Ano, z tréninku, ale není to nic vážného. Nic, vůbec. Že by mě to mělo na měsíc ovlivnit, to ne. To většinou odezní.“

V posledních letech vás provázely různé zdravotní problémy. Jak jste na tom?

„Dost jsem řešil koleno, loni rameno. A to je pryč, což je skvělé. Mám kolem sebe skvělý tým lidí, kteří mě vrátili. Proto mám důvěru, že to bude letos o něčem jiném.“

Jak probíhala příprava v Africe?

„Právě, že skvěle. Příprava byla dokonalá a mám takový pocit, že letos to bude výrazně lepší než roky poslední.“

Vítězný pokus vám ukázal, že na tom jste dobře?

„Na to, že to nebyl úplně extra dobrý hod, tak letěl přes 82 metrů, což není nikdy tak hrozné. Pocit samozřejmě je úplně jinde, věřím, že mám na úplně jiné metry letos.“

Jaké byly podmínky?

„Nebylo to tak špatné, jak to vypadalo ještě i před závodem, kdy xkrát pršelo. Ani se na stadionu tolik netočil vítr. Venku to bylo horší. Takže nakonec dobrý, dalo se hodit.“

Diváky, kterých nebylo moc, jste vnímal?

„Vnímal, byli slyšet. Ani jsem nečekal, že budou tak slyšet, jak byli.“

Limit pro olympiádu jste potvrdil, to je pro vás klíčové?

„Olympiáda je hlavní. Uvidíme, potřebuju se rozzávodit. Rok a půl jsem nezávodil pořádně a cítím to. Cítím, že jsem na tom skvěle, ale závodění je něco jiného. Je potřeba mít alespoň pět závodů v sobě a pak odletět na olympiádu se skvělým pocitem.“