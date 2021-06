Překážkářka Jíchová: Na fotky byla pyšná, teď chce porazit Hejnovou

Minulé léto se se sprinterkou a velkou kamarádkou Nikolou Bendovou dostala na titulní stranu exkluzivního magazínu.

„Samozřejmě mi přibyla spousta followerů, dost lidí mi říkalo, že to četlo, že si koupili časopis,“ vzpomíná Jíchová. „Bylo hrozně super, že jsem přišla do Lidlu a viděla jsem v regálu sebe s Nikčou. A musím říct, že jsem na sebe byla pyšná. I když to není, že bych něco zaběhla, ale cítila jsem se dobře.“

Jíchová se ale snaží i na atletické dráze. V Plzni při elitním mítinku projektu Atleti spolu zažila hned po startu malé dobrodružství. Špatně jí vyšel krok a na první překážku místo levou nohou musela jít pravou.

„Bylo to dobrodružné. Asi jsem to rozeběhla víc, než jsem měla. Přidala jsem krok, vyšlo mi to na druhou nohu, pak jsem musela krok ubrat,“ líčila Jíchová. „Ono se to vyběhá. Já věřím, že jsem na tom dobře, jenom to zatím nedokážu ukázat. Nebo se stane nějaká věc, kvůli které to nejde. Ale myslím, že je to na dobré cestě. Čas není nejhorší, trenér říkal, že je tam ještě vteřina.“

Jíchová plzeňským výkonem sice vyhověla svazovému limitu pro olympijské hry. Protože ale nemá body v kvalifikačním žebříčku, pro Tokio by musela zaběhnout čas 55,40, což je od jejího osobního rekordu dál než dvě sekundy.

„Je to hodně práce, je to ostrý čas. Neříkám, že se mi to nemůže povést, ale taky nemůžu s klidem říct: Jo, je to v pohodě…“ přemítá Jíchová.

Zatím má postupné cíle. V pondělí na Memoriálu Josefa Odložila bude na domácím stadionu v Praze na Julisce útočit na posunutí svého osobního rekordu. A pro letošní sezonu se dívá především na červencové mistrovství Evropy do 22 let v Tallinnu.

„Ráda bych se dostala do finále a tam běžela co nejrychleji. Zní to jako klišé, ale myslím, že lidi nemají limity,“ usmívá se Jíchová.

Při neúčasti Zuzany Hejnové, která kvůli zranění ještě sezonu nezahájila, je Jíchová na dlouhých překážkách zatím nejlepší Češkou. A po loňské stříbrné medaili by si tuhle pozici ráda udržela i na domácím šampionátu, který se koná za tři týdny ve Zlíně. A to i v případě, že bude na startu dvojnásobná mistryně světa Hejnová!

„Já si myslím, že ať by tam běžel kdokoliv a běžel jakkoliv, tak budu chtít vyhrát,“ říká Jíchová odhodlaně.