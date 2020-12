Atletka Jíchová radí, jak se udržet přes svátky v kondici: Jde to i bez odříkání

Předvánoční čas jsem trávila na soustředění v Jihoafrické republice. Jsem tady úplně poprvé a moc se mi tu líbí. Návrat do Česka bude ale asi docela zajímavý. Teploty tady jsou totiž skoro o 30 stupňů vyšší než u nás. Kromě teplotních změn mě po návratu čekají i dálší nástrahy, a to v podobě přetékajících talířů cukroví, chlebíčků a dalších dobrot. Pokud se stejně jako já snažíte každoročně udržet i přes svátky fit, můžete se inspirovat mými tipy na to, jak je přečkat ve fyzické i psychické kondici.

Hřešit či nehřešit, toť každoroční otázka. Řada z nás si asi i letos o svátcích říká: „Nebude to jako pokaždé, budu jíst lehce a budu cvičit.“ A i přesto se většinou neudržíme. Co si alespoň tyto Vánoce nedělat hlavu s tím, kolik toho sníme a neusínat s děsivou představou, jak se zvětšujeme?

Nátlak to bývá každoročně obrovský. Valí se na nás přetékající talíře cukroví od všech rodinných příbuzných a pohádky v televizi úplně vybízí k nic nedělání.

Zkusím vám dát alespoň pár tipů, jak se i bez striktního odříkání udržet přes svátky ve fyzické i psychické pohodě. Nejsem sice expert ani poradce, ale díky mému mindsetu se cítím skvěle.

Ať už budete péct cokoliv, zkuste to zdravěji. Namísto pšeničné mouky dejte špaldovou, kokosovou nebo jakoukoliv jinou, lépe stravitelnější. Alternativ je dnes spousta. A nahradit se dají i další ingredience. Místo bílého cukru můžete zkusit třtinový nebo kokosový, který tolik nezvedá hladinu cukru v krvi. Místo kravského mléka použijte bezlaktózové, sójové nebo mé oblíbené mandlové. A dokonce i smažit se dá zdravěji. Já miluji kokosový olej a smažím na něm všechno.

Když se nad tím zamyslím, možná to vypadá, že jsem maniak, který se snaží všechno jen nahrazovat. Tento přístup ke stravování mě ale nesmírně naplňuje a baví. Od té doby, co se snažím přidávat do receptů zdravější suroviny, jsem v kuchyni mnohem častěji a s radostí. S pocitem, že je všechno zdravější odchází i můj špatný pocit z nadměrného přejídání nebo z toho, že si občas dopřeju něco méně zdravého. A přesně o tento dobrý pocit přes Vánoce jde, ne?

Během zimy je dobré pečovat i o svou imunitu. Já mám ráda otužování, ať už v řece nebo v kryokomoře. Zkuste to. Pro více energie přes den je skvělé se ráno proběhnout a protáhnout. Klidně jen kolem zahrady či bloku. Poprvé to asi za moc stát nebude, ale druhý a třetí den to bude mnohem lepší.

Lidem, kterým se nechce ven, postačí klidně i karimatka. Chvilka cvičení doma a ke svátečně prostřenému stolu usednete s mnohem lepším pocitem. O pár cviků, které můžete provádět v pohodlí domova, bych se s vámi chtěla podělit i já.

1. Vzpor

Tento cvik je určený na posílení břišních svalů a středu těla. Jděte do tak zvaného vzporu, tedy pozice, ve které se vzepřete na dlaních. Následně přitahujte střídavě kolena k hrudníku. Napočítejte do třiceti, dejte si krátkou pauzu a sérii opakujte.

Vzpor ležmo se střídavým skládáním nohou • Foto Nikoleta Jíchová

2. Posilování zádových svalů

Obzvláště o Vánocích, kdy spoustu času prosedíme ať už na návštěvách nebo doma u televize, trpí naše záda. Na posílení zádových svalů můžete vyzkoušet například tento cvik. Sedněte si do tureckého sedu a následně pohybujte rukama, jako byste plavali. Aby byl cvik co možná nejúčinnější, chce to dávat ruce co nejvíce za hlavu.

Cvik vhodný na posílení zádových svalů • Foto Nikoleta Jíchová

3. Angličák

Dalším cvikem, který doporučuju je angličák - všem dobře známý a řadou lidí také nenáviděný. Jeho výhoda je však v tom, že zapojuje do pohybu hned několik partií zároveň. Pro začátek zkuste například deset angličáků a další dny jejich počet navyšujte.

Angličák • Foto Nikoleta Jíchová

4. Posilování břišních a zádových svalů

Tento cvik je vhodný na posílení zádových i břišních svalů. Začínáme opět ve vzporu na dlaních. Následně se otočíme na stranu a z této pozice jdeme opět do vzporu, tentokrát však břicho a obličej bude směřovat vzhůru. Několikrát opakujte.

Díky tomuto cviku posílíte záda i břicho • Foto Nikoleta Jíchová