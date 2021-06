Český boom v maratonu? Boty jsou revoluční, pomáhají, říká Vrabcová

Je to unikátní situace. Na olympijské hry letos poletí tři maratonkyně z Česka. A to splnila limit ještě jedna další, v národní kvótě už ale pro ni nezbylo místo. Důvodů je zjevně víc, ale patří mezi ně i aktuální éra moderních běžeckých superbot. „Pomáhají hodně,“ říká národní rekordmanka Eva Vrabcová Nývltová.

Měla strach, aby si na ni lidé za její odvahu posměšně neukazovali. Eva Vrabcová Nývltová se před deseti dny postavila na start maratonu třináct měsíců po porodu dcery Adély. A místo ostudy si vysloužila letenku na olympiádu. Při závodě The Battle of the Teams časem 2:27:07 hodiny zůstala jen desítky sekund za svým národním rekordem z bronzového ME v Berlíně 2018.

„Možná je to snazší, že se běhá na upravených tratích, a hodně pomáhají boty. Je to obrovský rozdíl,“ líčí Vrabcová Nývltová. „Je to hodně vteřin. Když jsem šla úplně ten samý trénink, na stejné trati, na stejných tepech, tak ve starých botách jsem uběhla kilometr za 5:30 a v těch nových za 5:09…“

Bývalá běžkyně na lyžích, která třikrát reprezentovala na zimních olympijských hrách, se na svou druhou maratonskou olympiádu dostala ve svých botách Adizero Adios Pro od adidasu. „Za mě je to úplně úžasné, achilovky jsou naprosto v bezpečí, můžu do toho jít, nohy jsou opravdu hodně šetřené,“ vypráví Vrabcová Nývltová. „Na druhou stranu přetěžuju bedra. Pokud na to člověk nemá natrénováno, tak mu nepomůžou ani ty boty. Na trati je každý sám a věcí, které výkon ovlivňují, je tolik, že hobíkovi boty nepomůžou.“

Po návratu z mateřské pauzy měla Vrabcová Nývlová letos na limit jedinou ránu a k tomu se musela ohlížet po českých soupeřkách. Nakonec poletí do Japonska jako nejlepší Češka.

Spolu s ní se do týmu pro maraton, který se kvůli očekávanému teplému počasí v centru Her bude konat v severském Sapporu, dostaly i Marcela Joglová a Tereza Hrochová. Limit splnila i Moira Stewartová, místo v nominaci je ale jenom pro tři.

Příběhy běžkyň jsou rozdílné, ale možnost používat výdobytky technologické revoluce je spojuje. Úroveň ženského maratonu v Česku nebyla časově nikdy tak vysoko.

„Superboty jsou zvláštní, já jsem je testovala v laboratoři u sportovního lékaře. Určitě pomáhají zklidnit tělo při běhu. Dopady jsou šetrnější, otřesy menší, dech je zklidněný,“ vysvětluje Stewartová. „Během dvou minut jsem i boty měnila a bolest v nohách odezněla. Ty boty jsou revoluční. Je to velký skok.“

Vrabcová Nývltová na druhou stranu upozorňuje na to, že běžecké superboty mohou změnit pohled na atletický výkon.

„Je tím hodně poznamenaný. Myslím, že by se mělo hodnotit, co bylo předtím, a co je teď,“ říká. „I co se týká limitů. Propříště se může stát, že limit bude jinde, protože tenhle čas už může zaběhnout téměř každý.“,