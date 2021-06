Větrná princezna: Snad příště foukat nebude! Dopředu jí žene i boj trenérky

Je to jako když vidí útočník mizet míč v šibenici a za chvíli kouše nepříjemné rozhodnutí VAR. Markéta Štolová si během června několikrát užila příliš krátkou euforii z parádního času, aby zjistila, že regulérnost výkonu pokazil silný vítr.

„Je to takové zvláštní. Jakmile doběhnu, vidím čas, je to pro mě něco neskutečného. Emoce vyjdou na povrch, začnu se hnedka radovat,“ líčí Štolová. „Trošičku je zklamání, když se dozvím, že byl vítr. Ale výkon na mistrovství republiky, titul, mi nikdo nevezme. Budu se snažit, aby to vyšlo příště.“

Před třemi týdny v Eisenstadtu zaběhla čas 13,02, brněnský Memoriál Josefa Sečkáře pak probíhal v regulérní vichřici, a tak ani další výkony 13,02 a 12,99 neplatily. Všechny by ji přitom vytáhly na druhé místo českých historických tabulek, hned za svou trenérku a národní rekordmanku Lucii Škrobákovou.

Ve finále mistrovství republiky ve Zlíně zaznamenal větroměr jen tři desetiny nad povolenou hranici dvou metrů za sekundu.

„Zase s větrem. Běželo se mi to úžasně, jenom mě trochu mrzí, že nám vítr trošku moc přál, takže se tento výkon nepočítá,“ posteskla si Štolová. „Ve větru se běhá dost jinak technicky. Musím jít víc do frekvence, ale jak jsem menšího vzrůstu, je to pro mě lepší. Na frekvenci jsem typ.“

Štolová startovala před čtyřmi lety na světovém šampionátu dorostu v Nairobi, odkud přivezla šesté místo. O dva roky později byla čtvrtá na ME juniorů. Letos se v halové sezoně poprvé dostala na vrcholnou akci dospělých a na ME v Toruni hned postoupila do semifinále. Halový český titul ale nezískala, závod v Ostravě pokazila.

„Já na to hodně doplácím s hlavou. Teď jsem se musela uklidnit, srovnat si ji, ukočírovat. Dneska to bylo ono a zvládla jsem to, takže jsem neskutečně ráda,“ radovala se Štolová. „Trenérka je šťastná, protože po tom všem jsme rády, že se nám takhle daří. Sice nám vítr víc přeje, ale to nevadí. Ono to vyjde příště.“

Obě parťačky ještě víc spojil boj Škrobákové s rakovinou, o němž nedávno upřímně promluvila pro deník Sport. V současnosti má dvojice dobré zprávy na dráze i mimo ni. Ve Zlíně běžela Štolová jako pravá holka z plakátu, kam ji umístili pořadatelé šampionátu.

Příští týden ji čeká start na velkém mítinku v Bydhošti a v červenci pak její vrchol sezony, mistrovství Evropy do 22 let v Tallinu.

„Doufám, že tam tolik foukat nebude a regulérně prodám, co mám. S trenérkou víme, jak na tom jsme. Jsme na tom dobře, akorát ten vítr nám nepřeje…“ říká Štolová.