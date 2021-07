Vadlejch v Diamantové lize v Gateshead čtvrtý. Oštěp vyhrál Vetter

Vadlejch v Gatesheadu v této sezoně startoval až napodruhé. Byl přihlášený na květnový úvodní mítink Diamantové ligy, ale kvůli zranění třísel nenastoupil a až do konce června nezávodil. Vrátil se na mistrovství republiky a pak na dnešní podnik, který byl náhradou za Londýn. Výkonem 80,85 ze druhé sérii chvíli vedl, ale do finálové trojice nakonec nepronikl. Dělilo ho od ní 22 centimetrů, o které byl lepší Němec Julian Weber.

Svůj nejhorší závod v sezoně necelý měsíc před olympijskou soutěží předvedl Vetter. Mistr světa z roku 2017 poprvé od dubna nepřekonal 90 metrů. V Gatesheadu zaostával takřka o deset metrů za svými obvyklými výkony, do finále postoupil ze druhého místa hodem dlouhým 82,13 metru. Ve finále se o více než tři metry zlepšil a jasně zvítězil. Weber ani olympijský vítěz z Londýna Keshorn Walcott se v šesté sérii nedostali za 80 metrů.

Na podprůměrných výkonech oštěpařů se pravděpodobně podepsal nekvalitní sektor. „Byla to opravdu těžká soutěž. Jsem zklamaný, že podmínky nebyly vůbec dobré. Povrch byl fakt kluzký a bylo to neprofesionální. Prvních pět hodů jsem házel nějakých šest nebo sedm metrů před čarou, až do toho posledního jsem dal všechno,“ řekl Vetter. Stěžoval si i Weber. „Všichni jsme normálně schopni házet mnohem dál. Bylo tam něco, kvůli čemu to nešlo, a neměli jsme z toho ani trochu radost,“ uvedl.

Po zaváhání v Monaku, kde skončil při svém prvním letošním evropském startu pátý, potvrdil roli nejrychlejšího sprintera sezony Američan Trayvon Bromell. Na stovce zvítězil za 9,98 sekundy. „Beru tohle vítězství a chci se vrátit do tréninku, dát se dohromady a připravit se na Tokio,“ řekl šestadvacetiletý sprinter.

Závod na 400 metrů překážek, které se letos běhají bez zraněné Zuzany Hejnové, ovládla Femke Bolová. Jednadvacetiletá Nizozemka, jež v letošních tabulkách zaostává jen za světovou rekordmankou Sydney McLaughlinovou, časem 53,24 nadělila druhé Američance Shamier Littleové více než sekundu. Dvoustovku vyhrála olympijská vítězka Elaine Thompsonová-Herahová z Jamajky za 22,43.

V závěrečném závodě na 3000 metrů překonal rekord mítinku Mohamed Katir. Španělský reprezentant vylepšil národní rekord na 7:27,64 a v historických tabulkách této britské akce překonal legendárního Etiopana Haileho Gebrsselasieho, který v roce 1999 zaběhl čas 7:29,70. Od evropského rekordu Katira dělila zhruba sekunda.

Výsledky mítinku atletické Diamantové ligy v Gatesheadu (V. Británie)

Muži:

100 m (vítr +0,4 m/s): 1. Bromell (USA) 9,98, 2. Ujah 10,10, 3. Hughes (oba Brit.) 10,13.

800 m: 1. Harris (USA) 1:44,76, 2. Kinyamal (Keňa) 1:44,91, 3. Bol (Austr.) 1:45,22.

3000 m: 1. Katir (Šp.) 7:27,64, 2. McSweyn (Austr.) 7:28,94, 3. Butchart (Brit.) 7:35,18.

110 m př. (+0,8 m/s): 1. Levy 13,22, 2. McLeod (oba Jam.) 13,42, 3. Pozzi (Brit.) 13,45.

Výška: 1. Thomas (Bah.), 2. Fassinotti (It.) oba 225, 3. Delryd (Švéd.) 222.

Trojskok: 1. Pichardo (Portug.) 17,50, 2. Bocchi (It.) 17,04, 3. Pereira (Portug.) 17,11.

Oštěp: 1. Vetter 85,25, 2. Weber (oba Něm.) 81,07, 3. Walcott (Trin.) 82,81, 4. Vadlejch (ČR) 80,85.

Ženy:

200 m (+0,2 m/s): 1: Thompsonová-Herahová (Jam.) 22,43, 2. Williamsová (Brit.) 22,60, 3. Okagbareová (Nig.) 22,61.

400 m: 1. McPhersonová (Jam.) 50,44, 2. Williamsová (Brit.) 50,94, 3. Klaverová (Niz.) 51,54.

Míle: 1. Graceová (USA) 4:27,20, 2. Snowdenová (Brit.) 4:28,04, 3. Schlachtenhaufenová (USA) 4:28,13.

100 m př. (+1,5 m/s): 1. Semberová (Brit.) 12,69, 2. Chadwicková (USA) 12,75, 3. Visserová (Niz.) 12,78.

400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 53,24, 2. Littleová (USA) 54,53, 3. Russellová (Jam.) 54,66.

Tyč: 1. Morrisová (USA) 476, 2. Bradshawová (Brit.) 471, 3. Murtová (Fin.) 461.

Dálka: 1. Bechová-Romančuková (Ukr.) 677, 2. Mihambová (Něm.) 665, 3. Diameová (Šp.) 667.

Další disciplíny:

Muži:

4x100 m: 1. Británie 38,27, 2. Kanada 38,29, 3. Nizozemsko 38,49.

Ženy:

100 m (+1,5 m/s): 1. Del Ponteová (Švýc.) 11,19, 2. Binghamová 11,23, 3. Emmanuelová (obě Kan.) 11,36.

4x100 m: 1. Nizozemsko 42,84, 2. Británie 42,92, 3. All Stars 43,45.

Pozn.: O pořadí v některých technických disciplínách rozhodoval výkon ve finálové sérii.