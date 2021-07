Špotáková chválí kolekci. Na OH bez svého partnera: Bude to těžké

Oblečení, zavazadla a doplňky z olympijské kolekce si světová rekordmanka schovává. „Je fakt, že je to takový unikát. Takže musím mít doma fakt velké skříně,“ řekla novinářům. Nová kolekce se jí hodně líbí. „Je to fakt všechno propracované. Je vidět, že poslouchali sportovce. Pro mě poslední olympijská kolekce a jednoznačně nejlepší,“ pochvalovala si.

Zamlouvá se jí i nástupový model, který vzbudil kontroverzní reakce. „Je na tom přesně vidět ta tradice, hrozně moc ruční práce, propracovanost do posledního detailu. Všechny holky včetně mě říkají, jak je v těch šatech příjemně,“ konstatovala. Na slavnostním zahájení ho ale neoblékne, v tu dobu ještě v Tokiu nebude. „Já v životě nebyla na zahájení olympiády. Jedu na pátou a nikdy jsem nebyla,“ řekla zástupkyně atletiky, která je až ve druhé polovině olympijského programu.

V olympijské sezoně se rozjížděla pomaleji, ale minulý týden v Monaku vyhrála mítink Diamantové ligy svým nejlepším výkonem sezony 63,08 metru. „Už jsem to potřebovala, protože pořád jsem házela takzvaně do kýble a věděla jsem, že by to mělo ulítnout. Rozhodně jsem nebyla v nejlepší kondici. Mám nějakou rýmu, tam jsem se fakt cítila zle. I z toho jsem dokázala něco vykřesat, takže najednou vidím, že jde vykřesat tyhle metry z ne úplně ideální situace,“ komentovala vydařený závod, který na svou stranu zvrátila v rozhodujícím šestém pokusu.

Tento úspěch ale nepřeceňuje. „Povzbuzení to je, ale jsem hodně při zemi,“ podotkla. Polce Marii Andrejczykové a Němce Christin Hussongové, které vedou letošní tabulky, ale ukázala, že je s ní pořád třeba počítat. „Naštěstí se vyplňuje, že forma mi roste. Že ten začátek byl fakt daný tím, že jsem nemohla házet. Je to teď lepší. Ony nevědí, jakou já mám přípravu. Byly malinko zaskočené a určitě se mnou malinko třeba někde počítají, že jsem na dostřel, že nejsem úplně na tom chvostu,“ mínila.

Od olympiády nemá raději žádná očekávání. „Já jsi nikdy moc nepředstavuju, jak to bude. Vždycky řeším věci až na místě. Když si to člověk nějak představuje, tak je všechno potom úplně jinak. I teď v tom Monte Carlu jsem si myslela, že to bude špatné, a pak se najednou něčeho chytíte. Já to tak mám, že přijde nějaký moment, kdy se prostě někomu nedařilo a já jsem se najednou chytla. Je lepší nic nečekat a on pak třeba přijde nějaký takový moment,“ uvažovala.

Program her jí dává větší šanci na regeneraci, protože mezi kvalifikací a finále jsou dva dny volna. „Pro mě je úplně zabijácký házet druhý den. To bylo v Dauhá a to už v tomhle věku člověk fakt není schopen. Je to pro mě lepší. Ale nejenom pro mě, je to určitě lepší pro všechny. Protože i ty mladé holky si pořád stěžují na různá zranění a jsou už rozbitý,“ uvedla.

Bude se muset obejít bez tradiční velké opory, partnera Lukáše. „Je to těžké, pro mě hodně,“ posteskla si. Věří ve větší soudržnost českého olympijského týmu vynucenou izolací v olympijské vesnici. „Vždycky všichni někde trajdali, chodilo se na jiné sporty. Teď se asi nebude moct trajdat nikde. Asi se budou hrát nějaké deskové hry, nebo já nevím, co se bude dělat,“ uvažovala.

Lituje i absence diváků. „Z těch já taky žiju, takže doufám, že tam budou moci být alespoň čeští atleti. Když ne, tak se to bude muset nějak zvládnout. Je to divný, je to celý divný. Ale hlavně, že to je. Člověk z toho je trošku smutný, ale třeba to nakonec nebude tak hrozné, si říkám,“ doufala čtyřicetiletá oštěpařka..

Špotáková chce být na vrchol sezony hlavně zdravá. „Zatím to letos zdravotně docela drží, musím zaklepat. Pořád jsme hrozně opatrní, už do toho nejdu tak zostra jako v letech předtím,“ řekla svěřenkyně Jana Tylčeho. V Monaku vynecháním pátého pokusu ušetřila energii na rozhodující hod. O něčem podobném přemýšlí i pro olympiádu. „Nevydržím těch šest hodů, ale to nikdo nevydrží šest kvalitních hodů. Ale v oštěpu stačí teoreticky jeden dlouhý nebo dva, abyste se dostali do osmičky. Je otázka, jestli tam vynechávat, nebo jít nějaký polovičatý hod,“ dodala trojnásobná mistryně světa.