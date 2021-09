Závodnice, které trápí testosteron. Vše vystihuje poznámka z televize

Osmnáctiletá Christine Mbomaová právě na Weltklasse v Curychu vyhrála finále Diamantové ligy na 200 metrů a časem 21,78 sekundy při tom překonala juniorský světový rekord.

„Namibie si užívala úspěchy Frankieho Frederickse. Teď mají silný trumf i mezi ženami, respektive v ženské kategorii,“ zahlásil v přímém přenosu komentátor České televize David Lukšů.

Nevinná poznámka, která však vystihuje citlivé dilema světové atletiky. Teenagerka z Namibie, na dvoustovce stříbrná olympijská medailistka z Tokia, by mohla být superhvězdou a tváří olympijského sportu číslo jedna. Jen kdyby mu to nebylo tak nepříjemné.

Mbomaová na jaře udivila několika rychlými čtvrtkami. Čas 49,22 sekundy ji zařadil do top dvacítky dějin a udělal z ní rázem jednu z favoritek olympiády. V Tokiu jí ale byl na čtvrtce start zapovězen, když se zjistilo, že má v litru krve víc než 10 namomolů testosteronu. Což je hranice, kterou mezinárodní federace Světová atletika stanovila ve slavném případu Caster Semenyaové pro disciplíny od 400 metrů po míli pro atletky s tzv. odlišným sexuálním vývojem.

Udělala to tehdy na základě vědecké studie, která podle tehdejší IAAF dokazovala, že atletky s větší hodnotou testosteronu mají na uvedených tratích oproti ostatním atletkám výhodu. V srpnu, krátce po ukončení olympijských her v Tokiu, však současná Světová atletika vydala zprávu, v níž vědci Stephane Bermon a Pierre-Yves Garnier tehdejší závěry popisují jako zavádějící s tím, že šlo o výzkumnou studii.

Což byla zajímavá informace především pro bývalou fenoménku půlky Caster Semenyaovou, která kvůli novým pravidlům nemohla v Tokiu obhajovat olympijský titul v běhu na 800 metrů. Zkusila to na pětce, ale tam nesplnila účastnický limit.

„Načasování je šokující, trestuhodné. Neférové, cynické, velmi neprofesionální,“ zlobil se Greg Nott, právník Semenyaové.

Prezident Světové atletiky Sebastian Coe však poté potvrdil, že si jeho organizace za pravidly stojí a hodlá je vymáhat i v budoucnu.

„Celý ten problém má několik rovin,“ říká atletický insider Alfonz Juck. „Jeden je právní. Jestli nechce mezinárodní federace někomu umožnit startovat, musí to mít právně ošetřené, že to obstojí na jakékoli úrovni soudu, civilního či sportovního. Druhá rovina je pohled ostatních atletů, kteří nemají v těle tyto hodnoty a můžou cítit, že to je nespravedlivé. Na juniorském světovém šampionátu byly dvě závodnice z Namibie úplně jinde než ostatní děvčata.“

Mbomaová v srpnu nejdřív šokovala výkonem ve finále dvoustovky na olympiádě v Tokiu, kde drtivým finišem získala stříbro za vítěznou Elaine Thompsonovou-Herahovou, o pár týdnů později pak tento závod suverénně vyhrála na juniorském šampionátu v Nairobi, kde skončila druhá její krajanka Beatrice Masilingiová, jež má rovněž vyšší hladinu testosteronu.

„Třetí rovina je pohled atletek, které se nijak neprovinily, a je jejich přirozený stav, že mají takovou dávku mužských pohlavních hormonů, že to je nad povolené normy,“ dodává Juck. „Výzkumy ukazují, že mají převahu. Mbomaová na dvoustovce na olympiádě prohrála jenom s Thompsonovou. Bůhví, jak by to dopadlo na čtyřstovce.“

Na druhé straně zakázané zóny mezi čtvrtkou a mílí se nečekaně prosazuje Francine Niyonsabaová z Burundi. Kvůli testosteronovému pravidlu nemohla na olympiádě na půlce obhajovat stříbro z Ria na půlce, ale kvalifikovala se na pětce, na níž do finále nepostoupila jenom kvůli vyšlápnutí z dráhy. Po návratu z Tokia pak na trojce v Paříži zaběhla čas 8:19,08 minuty. V historických tabulkách je před ní jen podezřelá čínská generace tzv. Maovy armády a pak už jen Nizozemka Sifan Hassanová.

Minulý týden pak Niyonsabaová vyhrála v závodě na 5000 metrů v Curychu finále Diamantové ligy a v úterý v Záhřebu zaběhla dokonce v běhu na 2000 metrů světový rekord 5:21,56 minuty.

„Nečekal jsem, že by se vyšvihla na druhé straně barikády ve vytrvalostních disciplínách, Semenyaová to nedokázala,“ upozorňuje Juck. „Klobouk dolů, že Niyonsabaová jela do Tokia a pak zaběhla v podstatě druhou nejlepší trojku v historii, když si odmyslíme Číňanky, jejichž časy jsou spojované s otazníky.“

Světová atletika situaci dále zkoumá.

HRDINKY TESTOSTERONOVÉ KAUZY

CASTER SEMENYAOVÁ

Tvář celého příběhu. V roce 2009 na MS v Berlíně v osmnácti letech šokovala senzačními časy na půlce a suverénní zlatou medailí. IAAF ji tehdy donutila k testům pohlaví, po nichž se běžkyně mohla vrátit a vyhrála MS 2011 v Tegu i olympiádu v Londýně. Následně zase běhat nemohla, ale rozhodnutí sportovní arbitráže v kauze indické běžkyně Dutee Chandové ji vrátilo do hry, na půlce pak získala zlato z OH 2016 i MS 2017, kde brala i bronz na patnáctistovce. Od roku 2019 ale podle nových pravidel nesmí závodit na tratích od 400 metrů do míle, pokud hladinu testosteronu medikací nesníží pod 10 namomolů na litr krve. Na OH do Tokia se neúspěšně snažila probojovat na trati 5000 metrů.

FRANCINE NIYONSABAOVÁ

Běžkyně z Burundi skončila na olympiádě v Riu druhá za Semenyaovou, kvůli novým pravidlům musela přesídlit na delší tratě. Na pětce se kvalifikovala na olympiádu v Tokiu, na trojce se nedávno dostala na páté místo historických tabulek a na 2000 metrů dokonce překonala světový rekord.

MARGARET WAMBUIOVÁ

Třetí z kontroverzních medailistek půlky na olympijských hrách v Riu. Keňanka tam brala bronz. Juniorská mistryně světa z roku 2014 se držela ve špičce i další dvě sezony, ale pak jí kariéru zásadně omezila nová pravidla.

CHRISTINE MBOMAOVÁ

Sprinterská senzace letošní sezony z Namibie, které bylo zabráněno ve startu na olympijských hrách na čtvrtce kvůli zvýšené hladině testosteronu. Na dvoustovce ale závodit mohla a vybojovala stříbro. Na MSJ v Nairobi vyhrála dvoustovku, juniorský světový rekord posunula letos na čas 21,78 a vyhrála finále Diamantové ligy.

BEATRICE MASILINGIOVÁ

Podobný případ jako Mbomaová. Další osmnáctiletý talent z Namibie, který kvůli pravidlům Světové atletiky nemohl závodit na OH v Tokiu na čtvrtce. Na dvoustovce byla Masilingová v Tokiu šestá, z MSJ v Nairobi přivezla stříbra ze stovky i dvoustovky.