V Budějovicích se běží poslední RunCzech. Favorité? Homoláč a Homolková

V sobotu 23. října se koná devátý ročník Mattoni 1/2Maraton České Budějovice. K favoritům mezi muži patří Vít Pavlišta, Jiří Homoláč nebo čerstvý mistr světa v maratonu pro neslyšící Michal Stanovský. V ženské kategorii bude Hana Homolková útočit na čtvrté vítězství v EuroHeroes Challenge. „Máme se na co těšit. Do hlavního závodu je přihlášeno 1600 běžců, zbývá už jen 200 volných míst,“ říká prezident závodů RunCzech Carlo Capalbo. Půlmaraton startuje ve 13:00, už od 11:00 je na programu tříkilometrový dm rodinný běh, do něhož se registrovalo 800 závodníků.