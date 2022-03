Bolavá Vondrová zazářila jako vodička. Na MČR se dařilo i Mäki

Sama by chtěla honit svět, zbrzděná zdravotními problémy ale čtvrtkařka Lada Vondrová na mistrovství republiky pomohla vytáhnout Terezu Petržilkovou k limitu pro start na světovém šampionátu v Bělehradě. „Jsem na to zvyklá, já první, holky za mnou,“ smála se Vondrová. Tereza Petržilková se za cílem přitočila k Ladě Vondrové a zahlásila: „Jsi nejlepší vodička!“

Česká čtvrtkařská jednička ve finále mistrovství republiky předvedla tradiční sólo závod a o desetinu se poprvé v sezoně dostala pod hranici 52 sekund. Tentokrát si ale Vondrová za zády vezla Terezu Petržilkovou. „Někdy okolo třístovky jsem slyšela, že se Terka drží. Ale na zádech jsem ji necítila,“ líčila Vondrová. „Když to holkám pomáhá k dobrým výkonům, tak mě to těší, že tady jsou lepší a lepší soupeřky.“

Petržilková sice za Vondrovou běžela s odstupem několika metrů, ale chytila tempo a vydržela až do cíle. V něm byla za 52,64 sekundy a svůj osobní rekord si tak zlepšila o téměř sedm desetin. A suverénně se dostala pod limit pro účast na MS v Bělehradě. „Já jsem si to strašně přála, byla to moje cílová meta na letošní sezonu. Jsem ráda, že i když jsem na to měla jednu střelu, tak jsem to dokázala využít,“ radovala se Petržilková, která se v zimě soustředila na složení státnic na FTVS a čas ztratila i kvůli covidu. „Moje taktika byla seběhnout za ní a držet se jí co nejdéle to půjde. Měla jsem to relativně jednoduché, nikdo do mě nešel a závod byl krásně plynulý.“ Vondrová naopak běžela v křeči kvůli zablokované levé části těla. Zvažovala, že by do finále nenastoupila.

„Řešila jsem to, ale jelikož jsem kopyto a v rozběhu jsem běžela 52,20, tak jsem musela jít ještě ve finále,“ vysvětlovala Vondrová.

„Teď jsem víc zatejpovaná, než mám holou kůži. Na třetí stovce mě to stahuje, nedokážu rukou dodělat celý krok, běžím frekvenčně, a mně to prostě nesedí. Peru se sama se sebou, běžím na dřeň. Ale potřebovala jsem se ujistit, že to tam je, že to dokážu.“

Limit pro Bělehrad uniknul půlkaři Lukáši Hodboďovi, který vyhrál v rekordu šampionátu 1:47,10 minuty. Za potřebným výkonem zůstal o čtyři desetiny poté, co mu první šestistovku tempo rozbíhal Jan Friš.

„Byli jsme takhle domluvení, chtěl jsem se pokusit o limit. Honza splnil svoji roli naprosto geniálně,“ říkal Hodboď, kterému se čas hodí v boji o start na letním mistrovství světa v Eugene. „Jsem za ten čas hrozně rád, určitě to bude i dobrý začátek pro nominaci na venkovní mistrovství světa. Je to neskutečné množství bodů do světového rankingu.“

Dvě zlaté medaile veze z Ostravy běžkyně Kristiina Mäki. V sobotu vyhrála trojku po dramatickém souboji s Dianou Mezuliáníkovou, v neděli na půlce za sebou udržela Kimberley Ficenec. „Chtěla jsem jít osmistovku a trenér trojku, tak jsem šla obě,“ usmívala se Mäki, v Bělehradě ale poběží svou tradiční patnáctistovku. „Teď mě čeká těžší týden. Doufám, že to trenér nebude šetřit!“