Čertík, co si podá i kluky: Bendová o gestu, začátcích v atletice i soupeřkách

Na startu má sprinter jen chvilku, než kamera přejde jinam. Usain Bolt ji využíval pro svůj letící šíp, Nikola Bendová předvádí vlastní ikonické gesto, čertíka. Růžky si udělá ze dvou prstů a koketně mrkne. „Myslím si, že to ke mně sedí,“ usmívá se. „Tohle gesto dělám už odmala. Když jsem byla na své první velké akci, na mistrovství světa juniorů, nechtěla jsem jenom klasicky mávat do kamery.“

Ďábelsky rychlá byla vždycky. Atletické předpoklady podědila po rodičích, tatínek běhal čtvrtku, maminka přes překážky. Dlouho sice hrála tenis a snila o kariéře profesionální hráčky. Pak ale na tréninku začala předbíhat i o deset let starší kluky.

„Rodiče mě přihlásili na první atletický závod, ale neměla jsem tretry. Mamka tedy vytáhla nějaké dvanáct let staré. A hned jsem se umístila na druhém místě mezi holkami, které trénovaly. To mě nakoplo, proto jsem pokračovala v atletice,“ vzpomíná Bendová.

Doma v Žebráku tehdy chyběl kvalitní ovál, takže radši trénovala na poli, s veverkami, jak s úsměvem říkala. V roce 2015 jí bylo teprve patnáct, ovšem na mistrovství republiky dospělých v Plzni senzačně vyhrála dvoustovku v dorosteneckém rekordu.

„Tam to všechno začalo. Podepsala jsem první smlouvu a konečně jsem si něco vydělala,“ vzpomíná.

Na cestě vzhůru se dostala až k povedenému finiši sezony 2020, v němž si zlepšila osobní rekord na dvoustovce na 23,16, šestý historický výkon českých tabulek a dostala se do širší evropské špičky. Loňský sen o olympiádě však zničilo svalové zranění. „Poslední sezona byla smolná, před olympiádou jsem si natrhla zadní hamstring. Pro sprintera je tohle nejhorší zranění, jelikož právě hamstring používáme nejvíc,“ lituje Bendová.

V nové sezoně je ale zpátky ve hře. Jako sprinterka i hvězda nového projektu webu iSport.cz, který ukazuje atletiku pohledem insiderů. Zkuste si třeba, co stihnete za nějakých jedenáct sekund. Sprinterka na stovce do něj vtlačí celý závod, v němž je víc, než by se mohlo laikům zdát.

„První fáze je start, ten mi ještě úplně nejde. Důležitá je akcelerace, síla a samozřejmě agrese,“ vysvětluje. „V půlce trati se přesunute do mezifáze, snažíte se udržet trup a mít dlouhý krok, jít stále dopředu, v agresi a zrychlovat. Poslední fáze je nejdůležitější, je to i o hlavě. Lidi koukají do cíle a zapomínají na to, že musí držet správně trup. Ten by měl být rovný, ale nohy by měly jet stále stejně. A nepředklánět se, protože předklánění automaticky zpomaluje.“

Bendová tráví čas taky v posilovně, uprostřed přípravy je v ní třikrát do týdne. Sama je však jiný typ než klasické silové sprinterky. Konstitucí připomíná spíš legendární královnu dvoustovky Allyson Felixovou, které v mládí přezdívali „chicken legs“ – kuřecí nožičky.

„Trénuju spíš s menšími váhami. Teď jsem ale dala bench s třiceti kily dvacetkrát,“ chlubí se. „Jeden z mých oblíbených je cvik, který mi zvětšuje zadek, protože ho mám malej a musím na tom pracovat…“

Jejím idolem je Jamajčanka Elaine Thompsonová-Herahová, olympijská šampionka na 100 i 200 metrů z Ria i Tokia. Na druhé straně má pak provokativní Američanku Sha´Carri Richardsonovou. Ta se vloni na Zlaté tretře v Ostravě uvedla jízlivými tweety o mítinku a halasnou tiskovkou, kde novináře učila správně vyslovovat svoje jméno.

„Tohle chování mi rozhodně není sympatické. Myslím si, že slovo pokora jí moc neříká. Možná je to tím, že je Američanka, často se potkávám s tím, že jsou Američané jiní,“ říká Bendová.

K oblíbenkyním naopak patří další slavná Jamajčanka Shelly-Ann Fraser-Pryceová, známá barevnými vlasovými kracemi, jimiž mimo jiné propaguje svůj kadeřnický salon.

„Je strašně usměvavá, celkově z ní čiší pozitivní energie. Je mi celkově sympatická, dokonce jsem po ní pojmenovala svoji kočku,“ vysvětluje Bendová.

NIKOLA BENDOVÁ (sprinty)

Narozená: 4. listopadu 1999 (22 let)

Největší úspěchy: 3. na ME dorostu na 200 metrů (2016), dvojnásobná mistryně republiky na 200 metrů (2015, 2017), z mistrovství republiky v hale i venku má už taky 10 stříbrných medailí, dorostenecká národní rekordmanka na 100 i 200 metrů, juniorská národní rekordmanka na 200 metrů

Osobní rekordy – 100 metrů: 11,41, 200 metrů: 23,16

BENDOVÁ VE ZKRATCE

svou první zlatou medaili na mistrovství republiky vyhrála v pouhých patnácti letech

její hlavní disciplínou je dvoustovka, je v ní šestá v českých historických tabulkách

její značkou je gesto čertíka na startu

podle Jamajčanky Shelly-Ann Fraserové-Pryceové pojmenovala svou kočku

jejím přítelem je fotbalista Daniel Köstl

