Atletka Bendová o zranění i psychice: Bezmoc, může za to i strava

Zranění je pro sportovce vždy velmi nepříjemné a to obzvlášť, když přijde těsně před vrcholovou akcí. Své o tom ví i česká sprinterka Nikola Bendová, kterou ani ne dva měsíce před olympiádou vyřadil natržený sval. „Dlouhou dobu mi trvalo, než jsem o tom byla vůbec schopná mluvit. Je to bezmoc," popsala pro iSport LIFE nadějná česká atletka.

Loňská sezona vyšla české sprinterce Nikole Bendové na jedničku. Stala se mistryní republiky na stovce i dvoustovce, na které zaběhla dokonce nejrychlejší český čas za posledních devět let. (Rychleji běžela naposledy Denisa Rosolová v roce 2011.) Díky svému pořadí ve světovém žebříčku si navíc zajistila i účast na olympijských hrách, které byly ale nakonec kvůli pandemii o rok odloženy.

Sezonu snů ovšem letos vystřídalo velké zklamání. Kvůli zranění Bendová přišla o několik důležitých závodů a v ohrožení je také její účast na olympiádě. „Je to pro mě psychicky hodně těžký. Nemohla jsem se smířit s tím, že se několik let připravuju na olympiádu, splním ranking, ale oni ji zruší. A pak, když už má být, zraním se,“ popisuje Bendová náročné období, kterým si právě prochází.

„Dlouhou dobu mi trvalo, než jsem o tom byla vůbec schopná mluvit. Snažila jsem se vypnout a zabývat se čímkoliv jen ne atletikou. Když ale začaly závody, lidé mi psali, kde jsem a proč neběžím. To mě donutilo začít o tom aspoň nějak mluvit,“ dodává.

Diagnóza? Natrhnutý stehenní sval

Zranění ji potkalo v květnu těsně před Zlatou tretrou. Právě tady si Bendová loni vylepšila svůj osobní rekord na 150 metrů a mezi světovou konkurencí obsadila skvělé šesté místo.

„Strašně jsem se těšila, že budu moct zase poměřit síly se světovými hvězdami. Šla jsem testovací trénink, při kterém jsem si dokonce dala osobní rekord. Byla jsem úplně nadšená. Při posledním testovacím úseku mě ale chytl sval. Nic mě nebolelo, nic mě netahalo, moje tělo prostě řeklo dost a bylo to,“ líčí Bendová.

Diagnóza? Natrhnutý zadní stehenní sval, minimálně dvou týdenní pauza a pokud možno velmi pomalý návrat. „Naštěstí není nutná operace a ani to není něco, s čím by se už nedalo nic dělat. Stalo se to akorát v blbou dobu. Na letošní olympiádu se nepočítá loňský ranking, takže se potřebuju stále ještě kvalifikovat. Kvůli zranění se ale teď nemůžu účastnit závodů. Je to bezmoc,“ dodává smutně.

Protože zranění nemělo jasnou příčinu rozhodla se mladá atletka absolvovat sérii vyšetření, která by napomohla zjistit, co přesně se v jejím těle stalo. Výsledky ukázaly špatné PH v těle, vysoký stresový hormon a také potravinové alergie, o kterých neměla do té doby ani tušení.

„Zjistili mi alergii na pšenici, kravské mléko, tresku a ořechy. Moje oblíbené ořechy, které jím snad úplně každý den. Byla jsem z toho strašně překvapená, protože jsem nikdy neměla žádnou alergickou reakci v tom smyslu, že bych byla třeba napuchlá,“ krčí rameny Bendová. „Když jsem to pak konzultovala s lékaři a dalšími sportovci, potvrdili mi, že špatně nastavený jídelníček může mít na zranění vliv. Samozřejmě přesně nevím, co se v mém těle odehrálo, ale doufám, že mi správná strava přinejmenším pomůže v rekonvalescenci,“ dodává.

Nyní chce udělat vše pro to, aby byla co nejdříve zpátky. Zotavovací proces bude zahrnovat nejen rehabilitace zraněného svalu, ale také dovolenou a zásadní změnu jídelníčku. „Potřebuju se dát psychicky trošku do pořádku, proto jsme si s partnerem (fotbalistou Danielem Köstlem pozn. red.) koupili zájezd do Řecka, kde chci nabrat,“ přibližuje své plány na nejbližší dny.

„Na změnách jídelníčku už jsem taky začala pracovat. Není to ale zase tak lehké. Já totiž miluju nejrůznější buchty. Makovec nebo pistáciová bábovka, to je moje, to bych mohla jíst pořád. Teď už se ale skrz alergie budu muset hlídat.“

A jak to aktuálně vypadá s jejími šancemi na kvalifikaci na olympiádu? Nikola Bendová nechce rozhodně nic vzdát předčasně. „Mám v hlavě nastavené, že chci bojovat, ale jestli to bude v mých silách teď nedokážu říct. Musím poslouchat především své tělo. Kdyby se mi totiž opět něco stalo mohl by to být do budoucna velký problém. Je mi přeci jen jednadvacet a atletiku chci dělat ještě opravdu dlouho. Takže uvidíme.“