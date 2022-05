Mäki začíná sezonu ve sporťáku: Rychlá auta se mi líbí. Rekord má přes 200

Úspěch i peprný motivační vzkaz na olympiádě v Tokiu udělal z atletky Kristiiny Mäki jednu z nejznámějších českých sportovkyň. A to má své výhody. Teď se zrovna projíždí po Česku v parádním půjčeném sporťáku. „V papírech má dvě stě padesát, ale to jsem tady samozřejmě nejela…“ usmívá se Mäki.

Na náplavce u Vltavy zaparkovala Mäki toyotu supra. Co má tenhle drak pod kapotou by se olympijské finalistce na 1500 metrů hodilo i v atletických závodech.

„Mám to půjčené na týden a nevím, jestli to byl dobrý nápad mi to půjčovat. Je to rychlý… Třílitr, tři sta čtyřicet koní a jede to rychle. Potřebovala bych přesně to zrychlení na posledních sto metrů v závodě. To by se mi líbilo,“ usmívá se Mäki. „Trošku to túruju, takže lidi koukají. Je to příjemné, ale někteří nekoukají moc pěkně. Asi je lepší být v nějakém nenápadném autě.“

Mäki má vztah k autům v genech. Řidičem z povolání byl její děda a v rodinné tradici pokračoval i její otec, s kterým si jako dítě užívala léto ve Finsku.

„Trávila jsem tam všechny velké prázdniny, tak mě od deseti učil řídit,“ říká Mäki. „Znám hodně lidí, co by řekli, že se se mnou bojí, to si musí udělat obrázek každý sám.“

Při rodinných cestách s přítelem, běžcem Filipem Sasínkem, a synem Kaapem sedává ale za volantem často.

„Filip se nebojí, už se mnou několikrát usnul,“ směje se Mäki, která má za sebou solidní rychlostní rekord.

„Jela jsem dvě stě šedesát, v Německu, kde můžu. V Hodoníně bych byla za hodinu, ale to nejde,“ říká Mäki.

Pomalu už nastává čas, kdy začne běžkyně znovu řádit i na atletické dráze. Minulý víkend skončila druhá na mistrovství Finska v krosu a v neděli se při extralize v Ostravě chystá na osmistovku. Letos ji čekají starty na MS v Eugene i na ME v Mncihově. Ke sportu musí zvládnout i péči o syna.

„Tím, že jsem máma, se změnilo hodně. Volný čas nemám, věnuju ho Kaapovi. Musím to korigovat i s časem na trénink a regeneraci. Naštěstí to má Filip stejné, dost si v tom pomůžeme. Ze strany sportovce, i když se vám jeden rok povedl, další rok jedete zase nanovo. Bude složité se přiblížit k výkonům, co jsem běhala vloni. Uvidíme, jaká bude forma.“