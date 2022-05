Dívka s povolením pokazit párty, Bolová zaútočí na Hejnovou při její rozlučce

Už s tím nic neudělá. Zuzana Hejnová bude na Zlaté tretře už jen jako čestný host, když se její nejlepší čas dějin možná otřese.

„Říkal jsem Femke, že má povolení pokazit párty,“ usmívá se manažer Zlaté tretry Alfonz Juck.

Bolová je jednou z nečerstvějších evropských atletických senzací. Vloni zažila na trati 400 metrů překážek fantastickou sezonu, v níž v disciplíně vyhrála Diamantovou ligu, a na zázračně rychlé dráze v Tokiu si evropským rekordem 52,03 sekundy zajistila bronzovou medaili za Američankami McLauhglinovou a Muhammadovou, které se obě dostaly pod hranici dosavadního světového rekordu.

V Ostravě je teď jako jedna z hvězd disciplíny, v níž se prosadila Hejnová, její velká předchůdkyně, která ve své éře taky získala bronzovou olympijskou medaili a následně dva tituly světové šampionky.

„Byla to skvělá atletka. Dřív, když jsem před závody nemohla spát, tak jsem se dívala na její závody na youtube,“ líčí Bolová. „Byla inspirací pro nás pro všechny, běžela tolik rychlých časů. Ráda bych se s ní znovu proběhla, ale jsem ráda, že se bude dívat.“

Hejnová svůj značkový smysl pro rytmus v roce 2013 na mítinku v Chebu spojila s rychlostí a na trati 300 metrů překážek zaběhla čas 38,16 sekundy. Nejde sice o oficiální světový rekord, ale faktem je, že žádná jiná v historii tak rychle neběžela.

„Ostrava je zvláštní místo pro zvláštní rekordy. Máme je na třístovce mužů i žen. Teď začínáme s třístovkou překážek. U mužů na to budeme potřebovat Karstena, ale teď tu máme vás,“ žertoval s Bolovou Juck s připomínkou výkonů Wayda van Niekerka, Shaunae Millerové-Uibové a mužského fenoména dlouhých překážek Karstena Warholma.

Před dvěma lety v Ostravě Bolová třístovku s překážkami vyhrála v čase 38,55. Tentokrát bude pro ni nezvyklá trať prvním ostrým závodem sezony.

„Bude to můj první závod. Ráda bych rekord zvládla, ale nikdy nevíte. Je to opravdu dobrý čas, pár let už drží,“ řekla Bolová.

Měsíc a půl před světovým šampionátem v Eugene půjde pro ni o první test sezony, v níž bude znovu soupeřit s létajícími Američankami.

„Je to nový svět, je fantastické, že jsou muži i ženy na překážkách na tak vysoké úrovni,“ připomněla Bolová fantastické časy z Tokia. „Je skvělé být toho součástí. Naší disciplíně to dává energii, je to výjimečná doba.“

Neobvyklé „rekordy" na Zlaté tretře:

300 metrů muži: Wayde van Niekerk (JAR) - 30,81 (2017)

300 metrů ženy: Shaunae Millerová-Uibová - 34,41 (2019)