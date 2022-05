Oštěpařský večírek na Zlaté tretře. Železný: Už ukázali, čeho jsou schopní

Dvacet šest let drží světový rekordman Jan Železný maximum Zlaté tretry Ostrava. V roce 1996 zapíchl na vítkovickém stadionu oštěp do vzdálenosti 94,64 metru.

Před rokem se k němu výrazně přiblížil německý oštěpař Johannes Vetter, sedmým nejdelším hodem dějin (94,20 m) nebyl od prolomení historie daleko. Vetter se sice kvůli nedávnému zranění omluvil, ale Jakub Vadlejch s Andersonem Petersem jsou v životní formě, vedou světové tabulky. Házet budou i Keshorn Walcott, olympijský šampion z roku 2012, nebo senzačně bronzový z Tokia Vítězslav Veselý.

„Věřím, že se kluci předvedou,“ říká Jan Železný. „Samozřejmě bude záležet na větru a na počasí, ale letos už ukázali, čeho jsou schopní. Dostali se přes devadesát metrů a to je vždycky hranice extratřídy, nehází se každý den. Oštěp letí skoro až na konec stadionu, o to je to pro fanoušky a diváky krásnější, zajímavější.“

Že by se v Ostravě začalo chodit na Vadlejcha jako před lety na Železného? Nad tím se aktuální česká jednička jenom pousmála: „To jsou hodně silná slova, ale jsem rád, že už patřím do elitní skupiny dvaadvaceti oštěpařů, co v historii přehodili devadesát metrů. Vždycky jsem o tom snil a sen se mi splnil!“

Na Diamantové lize v Dauhá se Vadlejch 13. května dostal na 90,88 metru. „Hned v prvním závodě sezony, neuvěřitelné,“ je pořád plný dojmů. „Budu chtít předvést i domácím fanouškům, co umím. Věřím, že se nám spolu s osmi dalšími oštěpaři podaří udělat díky skvělé atmosféře i skvělou soutěž.“

Uspokojení prý po splněném snu u Vadlejcha absolutně nehrozí. „Po závodě jsem si užíval své malé vnitřní vítězství, ale přesně jak říká trenér Železný – není to vzdálenost, co by mě uspokojila, a já si řekl, že končím. Kdepak, motivaci mám velkou i dál. Měl jsem hody, co mohly letět podobně, možná i dál. To mi jasně ukázalo, že je třeba makat dál. Motivace mi rozhodně nechybí.“

Stejně to vnímá i trenér Jan Železný. „Znáte mě, jsem většinou kritický a stále hledám chyby,“ usmívá se oštěpařská legenda. „Už jsem to říkal, kdyby Kuba v Dauhá hodil čtvrtý pokus stejně jako pátý, bylo by to hrozně daleko! Devadesátku už jsem od něho čekal. Byl absolutně zdravý, přípravu měl skvělou a má na velké výkony.“

Ty od sebe čeká i Vadlejch. V sezoně má dva jasně dané vrcholy – mistrovství světa a mistrovství Evropy. „Mám natrénováno hodně, možná nejvíc v životě, tak doufám, že formu prodám. Finále mistrovství světa a finále mistrovství Evropy jsou mé cíle.“

Českou párty v oštěpařském sektoru ovšem jen tak zadarmo nehodlá připustit Anderson Peters, mistr světa z roku 2019. V Dauhá se velehodem 93,07 metru dostal na páté místo historických tabulek.

„Jsou tady skvělí kluci. Těším se, bude to legrace,“ plánuje dobře naložený Grenaďan. „Taky chci znovu hodit přes devadesát. V Dauhá mě Jakub vyloženě vyhecoval, hodně jsem ho chtěl překonat. V Ostravě to bude stejné. A jestliže k tomu bude plný a bouřlivý stadion, všem nám to jenom pomůže.“

Program hvězd na Zlaté tretře 2022

16.35 NIKOLA OGRODNÍKOVÁ – oštěp

17.00 Joe Kovacs (USA) Tom Walsh (USA) – koule

17.35 Yohan Blake (Jam.) – 100 metrů

17.45 Gianmarco Tamberi (It.) – výška; LADA VONDROVÁ – 400 metrů 18.15 Anderson Peters (Gren.), JAKUB VADLEJCH, VÍTĚZSLAV VESELÝ – oštěp

18.45 Jasmine Camachová-Quinnová (Port.), Nia Aliová (USA) – 100 metrů překážek

18.55 Femke Bolová (Niz.) – 300 metrů překážek

19.05 Allyson Felixová (USA) – 200 metrů