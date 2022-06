Juška po osmi metrech na Zlaté tretře: Letos by mohl padnout osobák

Vloni jste se na olympiádu do Pekingu těsně nedostal. Je pro vás úleva, že máte jistotu startu na evropském šampionátu?

„Je to úleva, i když já tedy směřuju na ten vyšší limit, na svět (822 cm). Ale určitě, limit na Evropu se počítá. Po dlouhé době to konečně zase takto padlo, ještě na tak velké akci, jakou je Zlatá tretra, takže perfektní.“

V současném nominačním systému se vám hodí i druhé místo na Zlaté tretře, ceníte si tohohle dvojitého zásahu?

„To určitě. Je to 120 bonusových bodů a i těch 811 je super. Myslím, že mě to pošoupne o pár míst zase výš. Pořád v rankingu jsem, ale teď by měla být zase trošku větší jistota.“

Mrzí vás naopak hodně tři centimetry, kvůli kterým jste Zlatou tretru v souboji s kubánským bronzovým olympijským medailistou Maykelem Massóem nevyhrál?

„Trošku mě to štve. Kdyby to bylo o větší rozdíl, tak bych si řekl: Jo, super. Ale byl to fakt kousíček. Měl sérii vyrovnanou, od začátku sezony mu to skáče trošku líp. Ale ta Tretra mě trošku štve. Nebylo to technicky ono, jak bych si představoval, ale to už jsou detaily, které bych musel hledat a stěžovat si na každou blbost.“

Když ty detaily vylepšíte, kam až můžete letos doletět?

„Minimálně směřuju teď na 822, což je limit na mistrovství světa. To je nejbližší cíl. A potom… Každý osobák se počítá. Když vydrží zdraví tak jako teď, tak si myslím, že letos by osobák (831 cm) mohl padnout.“

Co se vám stalo s patou, kterou jste si po závodě ledoval?

„Při pátém pokusu jsem trošku našlápl do prkna, lehce mě to překlopilo a odrazil jsem si patu. Musím zregenerovat, aby to na Memoriálu Josefa Odložila (6. června) bylo v pořádku a mohl jsem se zase předvést.“

Jak se těšíte na pondělní Odložilův memoriál, při kterém budete, podobně jako v Ostravě, skákat v sektoru přímo pod hlavní tribunou?

„Mám to rád. To je super, když je to hned u diváků. Nabíjí mě to. Celá tribuna se ozývá do pole. Na Dukle je to hned u lidí, jako by stáli diváci hned u prkna a povzbuzovali. Je to lehká přidaná hodnota. Těším se, je to jeden z mých nejoblíbenějších stadionů. Když vyjdou podmínky, tak to bude super.“