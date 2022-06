Plný dům na Zlaté tretře? Bez hvězdy Bolta už ne, atmosféra ale trvá

Nejít na Zlatou tretru? V dobách mistra Usaina Bolta to bylo společenské faux pas. Po jeho odchodu do Vítkovic dál jezdí elitní světoví sportovci, z tribun však zmizeli milovníci celebrit a zůstali jen fanoušci atletiky. „Ta doba, kdy byl stadion beznadějně vyprodaný, je nenávratně pryč,“ ví promotér mítinku Miroslav Černošek. Bouřlivá atmosféra ale drží jako dřív.

Sedm a půl tisíce diváků dorazilo v úterý na vítkovický stadion, kde naživo viděli historický čas Femke Bolové na 300 metrů překážek, stovku pod deset od Reece Prescoda nebo atmosférické představení Gianmarka Tamberiho.

„Návštěvu hodnotíme pozitivně. Ale je vidět trend, který jsme zaznamenali potom, co Usain Bolt ukončil kariéru. I pod vlivem ostatních okolností je složité stadion zaplnit. Stále je to ale naše meta, těším se, že se to zlomí,“ říká Alfonz Juck, manažer Zlaté tretry.

Ostravský mítink startuje novou éru poté, co v posledních dvou letech proběhl ve značně omezených podmínkách kvůli opatřením proti covidu. Právě v těchto ročnících, kdy na stadion téměř nemohli běžní diváci, paradoxně dorazila top jména současné světové atletiky Karsten Warholm, Ryan Crouser, Joshua Cheptegei či Mondo Duplantis.

„Žádná z hvězd atletiky by ale stadion nezaplnila jako Bolt. Warholm, Duplantis by možná přilákali pár lidí navíc, ale ne do míry, aby stadion praskal jako ve švech,“ říká Juck.

Bolt byl v Ostravě devětkrát, a pokaždé vyhrál. Ne vždy sice předvedl top sportovní výkon, vždy byl ale na výši situace, co se týče show pro diváky. Atletika v tomhle ohledu za celou historii takového borce neměla.

Že takové hrdiny publikum potřebuje, ukázal na Zlaté tretře tentokrát italský performer Gianmarco Tamberi, který si z tribun za výškou udělal na dvě hodiny svůj nadšený fanklub. A lidem vůbec nevadilo, že skočil sice solidních, ale nijak spektakulárních 230 centimetrů.

„My chceme vždy přinášet hvězdná jména a budeme hledat i mezi těmito baviči, showmany. Věřme, že světová atletika bude takové hvězdy produkovat,“ říká Juck. „Po dvou letech covidu jsme se dostali na úroveň poboltovské éry. Atmosféra byla jako vždy dobrá. Ti, co tam byli, jsou výborní diváci, rozumějí atletice.“

Na stadionu to opravdu bylo znát. Americký koulař Joe Kovacs se se svým obrovitým tělem drancoval z amerického Eugene, aby v daleké Ostravě závodil jen po třech dnech. Ale nelitoval, protože každý jeho vrh provázelo bouřlivé haló publika natěsnaného v rohu u koulařského sektoru.

„Miluju mítinky v Česku a v Polsku. Lidi tu sledují každý pokus,“ pochvaloval si dvojnásobný světový šampion.

Kterýkoli atlet se dostal na dosah neodbytné dětské skupinky za cílem stovky, nezbylo mu než přijít blíž a podepisovat se, klidně třeba fixou na ruku.

„Když jsem byla malá, tak jsem také obdivovala hvězdy na Tretře. Takže je super, že se sem děti vrací, chtějí ty podpisy a fotky, je to roztomilé,“ usmívala se oštěpařka Nikola Ogrodníková.

Organizátoři cíleně pracují na tom, aby byl mítink přístupný pro co největší počet mladých fanoušků. Letos oslovili školy i kluby atletického svazu, které si mohly koupit lístky za výhodnějších podmínek.

„V tomhle trendu chceme pokračovat, oslovit atletickou i ostravskou veřejnost v jiných sportech. Musíme lákat mládež, rodiče s dětmi, aby to byla rodinná událost. Budeme se snažit, aby se diváci v tomhle věku mohli na stadion dostat, později večer by to měli složitější,“ vysvětluje Juck.

A do budoucna je tu ještě stále hlavní trumf. Usain Bolt slíbil, že se do Ostravy vrátí. Nevypadá to ale, že by ten den přišel už za rok.

„Uvidíme, co bude. On necestuje skoro nikam. Samotná světová federace má problém, aby se zúčastňoval atletických závodů. Uvidíme, jak se bude jeho život vyvíjet,“ říká Juck.

7500

Tolik diváků vidělo na letošní Zlaté tretře mimo jiné historický výkon Nizozemky Femke Bolové, která výkonem 36,86 o 1,3 sekundy překonala čas Zuzany Hejnové

Atletika LIFE s Nikolou Bendovou a Kristiinou Mäki: Vyrvat nohy z pr…? Co se stane, jsem nečekala Video se připravuje ...