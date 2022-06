Odložilův memoriál: šest českých výher, dařilo se Svobodovi i oštěpařům

Stříbrný olympijský medailista Vadlejch je na tomto mítinku dlouhodobě úspěšný. Po loňské absenci navázal na výhry z let 2017 až 2020. Suverénně potvrdil roli favorita. Vyhrál výkonem 85,50 metru, nikdo jiný se nedostal přes osmdesát metrů. Spravil si chuť po Zlaté tretře, kde se nemohl do oštěpu trefit a byl až čtvrtý za 82,38. „Do protivětru přes 85 metrů se vždycky počítá,“ ocenil.

Už počtvrté za sebou vyhrál na Odložilově memoriálu Juška, tentokrát triumfoval výkonem 801 cm. Naposledy na tomto mítinku nezvítězil v roce 2018. Mítink na Julisce patří k jeho nejoblíbenějším. „Je to strašně blízko diváků a to mě trochu popohání. Ta energie diváků jde do celého sektoru,“ pochvaloval si prostředí na stadionu Dukly. Poslední pokus už neabsolvoval, protože měl od úterní Zlaté tretry problém s patou. „Trošku mě to limitovalo. Celou dobu od Tretry jsem s tím lehce bojoval, abych vůbec mohl něco odtrénovat, skákat. Bohužel to začalo bolet trochu víc, než jsem chtěl, a nechtěl jsem to už riskovat,“ popisoval.

Vydařený vstup do venkovní sezony absolvoval Svoboda, který se na 110 metrů překážek časem 13,47 zařadil na osmé místo v letošních evropských tabulkách. V cíli zakřičel nadšením, protože se utkal se silnou konkurencí. „Gabriel Contantion, Shane Brathwaite, Elmo Lakka i Mikdat Sevler, to jsou kluci, co letos běhají dobré časy. Tady se běhá vždycky skvěle. Když porazím takovouhle plejádu překážkářů, tak jsem věděl, že ten čas bude hodně dobrý,“ komentoval vstupu do sezony a označil ho za nejlepší v životě.

Podobně jako Vadlejch potvrdila roli favoritky úřadující vicemistryně Evropy Ogrodníková. V závodě věnovaném památce olympijské vítězky z Helsinek 1952 Dany Zátopkové se po rozpačitém úvodu výkonem 62,65 metru přiblížila na patnáct centimetrů svému letošnímu maximu z květnového závodu v Offenburgu.

Po čtyřech sériích měla zapsáno jen 57,99 metru a propadla se na páté místo i za tréninkovou kolegyni Nikol Tabačkovou, která si vylepšila osobní rekord na 58,67. Pátým pokusem ale dnes jako první poslala oštěp za šedesátimetrovou hranici. Nakonec porazila o více než dva metry olympijskou vítězku z Ria 2016 Saru Kolakovou z Chorvatska (60,32).

Jednatřicetiletá česká reprezentantka potvrdila stabilní výkonnost, její výkony z posledních tří startů se vešly do rozmezí patnácti centimetrů. „Vypadá to, že každé závody hážu jako do kýble. Ale dneska ta soutěž pro mě byla taková náročnější, protože ostatní pokusy byly hodně nevyrovnané a nějak jsem se s tím docela prala,“ komentovala svůj výkon.

Po třetím místě na Zlaté tretře se tentokrát radovala z vítězství Švábíková, stačilo jí 450 centimetrů. Pak útočila na nový osobní rekord 465, ale laťka i při nadějném třetím pokusu spadla. Osmistovku vyhrála Mezuliáníková, která si vylepšila osobní rekord o dvaadvacet setin na 2:01,14.

Při slavnostním zahájení mítinku, který po dvou koronavirových ročnících mohli sledovat diváci, se rozloučili mílař Jakub Holuša a stejně jako minulý týden na Zlaté tretře dvojnásobná mistryně světa na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová a oštěpař Petr Frydrych, bronzový medailista z MS 2017.

Výsledky atletického mítinku Memoriál Josefa Odložila

Muži:

100 m (vítr -0,3 m/s): 1. Charleston (USA) 10,11, 2. Edoburun (Brit.) 10,27, 3. Bardi (Braz.) 10,29.

400 m: D. Borlée (Belg.) 45,80, 2. Schlegel (Něm.) 46,11, 3. De Miranda (Braz.) 46,58, 4. Desenský (ČR) 46,71.

1500 m: 1. Addisu (Et.) 3:37,93, 2. Tison (Fr.) 3:38,08, 3. Szögi (Maď.) 3:38,34, ...6. Friš (ČR) 3:40,32.

110 m př. (-0,9 m/s): 1. Svoboda (ČR) 13,47, 2. Brathwaite (Barb.) 13,49, 3. Constantino (Braz.) 13,53.

400 m př.: 1. Derbyshire (Brit.) 49,53, 2. Müller (ČR) 49,63, 3. Rowe (Jam.) 50,11.

Dálka: 1. Juška (ČR) 801, 2. Schwarzbard (Izr.) 768, 3. Nykyforov (Ukr.) 762,

Koule: 1. Toader (Rum.) 21,02, 2. Ponzio (It.) 20,71, 3. Szyszkowski (Pol.) 20,09, ...5. Procházka (ČR) 17,48.

Oštěp: 1. Vadlejch (ČR) 85,50, 2. Gailums (Lot.) 79,61, 3. Veselý (ČR) 78,90.

Ženy:

200 m (-0,5 m/s): 1. Dobbinová 23,04, 2. Pipiová 23,45, 3. Henryová (všechny Brit.) 23,47, 4. Bendová (ČR) 23,58.

800 m: 1. Mezuliáníková (ČR) 2:01,14, 2. Barthaová-Kériová (Maď.) 2:01,18, 3. Sahnouneová (Fr.) 2:02,28.

100 m př. (-1,1 m/s): 1. Barberová (USA) 13,06, 2. Baptéová (Fr.) 13,14, 3. Jiranová (ČR) 13,42.

400 m př.: 1. Turnerová (Brit.) 55,63, 2. Jíchová (ČR) 55,73, 3. Ledecká (SR) 56,01.

Tyč: 1. Švábíková (ČR), 2. Hladijčuková (Ukr.) obě 450, 3. Kleknerová (Maď.) 440.

Oštěp: 1. Ogrodníková (ČR) 62,65, 2. Kolaková (Chorv.) 60,32, 3. Van Dyková (JAR) 59,24, ...5. Tabačková (ČR) 58,67.

Výška: 1. Junnilaová (Fin..) 187, 2. Čumačenková (Ukr.) 187, 3. Gusinová (Řec.) 187, ...6. Hrubá (ČR) 180.