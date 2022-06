Atletika řeší „holky testosteronky“. Vedle nich jsem mimino, říká Bendová

Na rozcvičovacím stadionu ve Vítkovicích sprinterka Nikola Bendová krátce před svým závodem na Zlaté tretře jednu ze svých soupeřek marně vyhlížela.

„Když jsem přišla do call roomu, byl to docela šok. Pak jsem si vzpomněla, že jsem ji na rozcvičováku viděla, myslela jsem si, že je to chlap. Měla tričko, i se obléká klučičím stylem. Pak jsem ji poznala. Na dresu měla jméno, došlo mi, že je to ona. Češky, co tam byly se mnou, chcípaly smíchy, co to jako je…“ vypráví Bendová.

Ta zvláštní dívka, Nigerijka Aminatou Seyniová, pak prolétla dvoustovkou v čase 22,21 sekundy, kterým jen 14 setin zůstala za dávným rekordem mítinku Jarmily Kratochvílové. Loučící se legendu Allyson Felixovou nechala daleko za sebou.

Seyniová patří do skupiny závodnic s vyšší hranicí testosteronu, které způsobily ve světové atletice pořádný cirkus. Všechno začalo známým případem jihoafrické půlkařky Caster Semenyaové. Ta šokovala svět rychlými časy i neobvyklou muskulaturou na MS 2009 v Berlíně. Světová atletika pak celé desetiletí zkoumala, co s ní. Nakonec atletkám s vyšší hranicí testosteronu zakázala závodit v disciplínách od čtvrtky do míle, pokud se nepodvolí medikaci.

Semenyaové toto opatření zničilo kariéru. Zkusila přejít na delší tratě, moc úspěchů ale zatím nezažila, ačkoli v příštím týdnu bude závodit na africkém šampionátu na Mauriciu v závodě na 5000 metrů.

Na stovce a dvoustovce nebo naopak na delších tratích od dvou tisíc metrů výš ale žádné omezení neplatí a několik závodnic v podobné situaci toho využívá.

Na Zlaté tretře měla původně startovat i Christine Mbomaová z Namibie, která na olympiádě v Tokiu udivila mohutným stříbrným finišem na dvoustovce a letos vede světové tabulky. Na Diamantové lize v Nairobi si ale způsobila vážné svalové zranění. V podobné situaci je i další sprinterka z Namibie, v Tokiu na dvoustovce šestá Beatrice Masilingiová.

Na druhé straně spektra zase září Francine Niyonsabaová z Burundi. Stříbrná olympijská medailistka z Ria na půlce už vloni na podzim zaběhla nejlepší čas dějin na 2000 metrů. Letos už vyhrála závod Diamantové ligy v Dauhá na trojce, kde porazila dvojnásobnou olympijskou šampionku na patnáctistovce Faith Kipyegonovou. V Eugene jí na dvou mílích scházelo půl sekundy, aby překonala historický výkon Meseret Defarové.

„Pokud jim to zapadá do scénáře a pokud to umožňují pravidla, organizátoři nemají důvod, aby tyto atletky nezvali. Až se uzdraví, budou zvát i Mbomaovou, stejně jako Niyonsabaovou nebo Seyniovou,“ říká Alfonz Juck, manažer Zlaté tretry. „Nic nebrání, aby tyto atletky startovaly. Z morálně etického pohledu si netroufám hodnotit, jestli je to správné, nebo nesprávné. Víme, že jsou dva tábory. Jedni je podporují a určitě je taky skupina, která není nadšená tím, že tyto atletky startují.“

Jde o citlivý právní, ale i lidský problém. A to z obou stran. Semenyaová nedávno v pořadu HBO Real Sports vyprávěla, jak kdysi kontrolorům nabízela, že jim ukáže svou vaginu, aby je přesvědčila, že je žena. Na druhé straně jsou ale závodnice s běžnou hranicí testosteronu, které tvrdě dřou, aby zjistily, že jsou oproti některým soupeřkám znevýhodněny.

„Jasně se ví, že když se dopuje, jde o anabolika a věci, které zvyšují testosteron. Nechápu, jak si někdo myslí, že jim to ve sprintech nepomůže,“ říká Bendová.

Světová atletika si zatím vymohla zákaz jen v části disciplín, situaci ale dále zkoumá. A je pravděpodobné, že případ bude mít další vývoj.

„Světová atletika shromažďuje podklady i na další disciplíny. Momentálně nemají dostatek důkazů, které by obstály u soudu. V každém případě mezinárodní federace mluvila o tom, že by chtěla zákaz rozšířit na větší okruh disciplín,“ vysvětluje Juck.

Bendová: Připadám si vedle ní jako mimino

Je na druhé straně citlivého případu. Sprinterka Nikola Bendová věnuje mládí své atletické kariéře, v níž závodí i proti soupeřkám s vyšší hladinou testosteronu. Zatímco na čtvrtce či půlce takové závodnice startovat nesmějí, v nejkratších sprintech jim nikdo nebrání. Proto Bendová před několika dny běžela dvoustovku proti Nigerijce Animatou Seyniové.

Co si o tom myslíte?

„Je to holka, která má vysoký tesťák. Jestli to berou tak, že jí to nemůže pomoct na stovku a dvoustovku, to je úplná kravina… To my nikdy nepochopíme. Když vedle ní stojím, připadám si jako nějaké mimino. Neměla ani tak brutální postavu. Ale její běžecký projev, jak mluví… Je jasně vidět, že to úplně není ženská. Ukazovala jsem ji lidem na sociálních sítích. A ani jeden člověk neřekl, že je to žena. Možná je mi jí i líto. Ona za to nemůže, ale pro nás je to strašná nevýhoda.“

Světová atletika se problém snaží řešit, ale asi zatím nemá dost podkladů, aby těmto závodnicím zapověděla vstup i do kratších sprintů…

„Pochybuju o tom, že testosteron sprintu nepomáhá. Kdybych ho měla takový já, asi běhám jinak. Je to zvláštní doba. Dřív byly sex testy mnohem tvrdší, teď se každý bojí říct něco, protože by to byl hned rasismus. Myslím, že hraje roli i to, že je jiné pleti.“

V čem podle vás konkrétně těmto závodnicím vyšší testosteron pomáhá?

„Ty holky ani nemusí tolik trénovat. Mají takový tesťák, že si dají pár úseků a běhají kvůli tomu takové časy. Viděla jsem plavkyni, která předtím byla chlap. Moc nechápu, co to má být, je to výsměch. Měly by se udělat další kategorie. Tohle je vůči nám bez respektu. Pro nás je to strašná nevýhoda. Samozřejmě mě štve, když se podívám na závod, a myslím, že je jasně vidět, že ten projev běhu je zvláštní. Ještě jsem si vybrala nejtěžší disciplínu, co v atletice je. A neustále se mi to ztěžuje.“

V čem se liší běžecký projev Seyniové a spol. od běžných sprinterek?

„Tím, že má vyšší tesťák, tak vydrží mnohem déle v určité rychlosti. To má právě na dvoustovku brutální vliv. Jiné holky za testosteron dostaly distanc, protože dopovaly. A pak přijde holčina, která to má přirozeně, ale má ho. Já moc nechápu, proč jsou některé distancované, a některé to mají v pohodě a můžou s tím běhat. Obojí je špatně. Mají možnost brát prášky na snížení testosteronu, ale neberou je.“

Jaký vliv ještě testosteron může mít?

„Mbomaová sice nevypadá jako chlap, ale díky testosteronu má takovou rychlost, že její tělo nestíhá. Zranila se, to jsou důsledky, když lidi dopují. Sice zrychlují, ale pokud se tělo neposiluje, tak nemůže stíhat. Pak dochází k těmto věcem. Je to všechno se vším. Na druhou stranu, kdybych měla já vysoký testosteron, tak bych měla výhody, že bych se tolikrát nezranila. Mně zranění ovlivnilo prostředek kariéry. Zvyšovala se rychlost, ale já nemám testosteron na to, aby se i zvyšovaly svaly zároveň s rychlostí.“

Jaký předpokládáte další vývoj?

„Jestli chtějí, aby lidi dělali atletiku, měli by se nad tím zamyslet. Tohle je něco, co vám automaticky ubírá na sebevědomí, když jdete do závodu s chlapem. Mně to přijde absolutně nefér. Já chodím od čtrnácti let na dopingové kontroly, které jezdí ke mně domů. Musím si kontrolovat i kapky do nosu. A pak přijde frajerka, je to s prominutím chlap, a je to v pohodě. Štve mě, že my ženský si musíme hlídat úplně všechno, nemůžeme jen tak nějaké doplňky stravy. A pak se děje tohle.“

Aninatou Seyniová (Nig.)

Vloni chtěla na olympiádě v Tokiu bojovat na čtvrtce o medaili, kvůli pravidlům se ale musí soustředit na dvoustovku, v níž patří k nejlepším na světě. Vyhrála Diamantovou ligu v Nairobi i Zlatou tretru.

Beatrice Masilingiová (Nam.)

Místo čtvrtky se musí soustředit na dvoustovku. Na olympiádě v Tokiu skončila ve finále šestá, letos ji zatím přibrzdilo zranění.

Christine Mbomaová (Nam.)

Před rokem jí bylo teprve osmnáct, ale šokovala několika rychlými časy na čtvrtce. Na olympiádu kvůli omezení nemohla, v Tokiu ale působivým finišem vybojovala stříbro na dvoustovce. Na této trati letos vede tabulky výkonem 21,87 sekundy.

Francine Niyonsabaová (Bur.)

Stříbrná medailistka na 800 metrů z Ria. Na rozdíl od Caster Semenyaové dokonale zvládla přesun na delší tratě. Na podzim překonala nejlepší čas dějin na 2000 metrů, letos vyhrála v Dauhá na trojce, v Eugene na dvou mílích a v Oslu se chystá na pětku.