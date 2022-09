Stewartová potřetí za sebou vyhrála Běchovice, mužský titul obhájil Zajíc

Jednou ze tří Češek na startu maratonu na ME byla i Moira Stewartová • Foto: Ivana Roháčková

V maratonském závodě na ME solidně vystartovala Moira Stewartová, česká reprezentantka však postupně začala ztrácet • Foto: Ivana Roháčková

Do cíle dobíhá vítězka Běchovic Moira Stewartová • ČTK / Krumphanzl Michal

Moira Stewartová v popředí letošního závodu na ME • Reuters

Moira Stewartová potřetí za sebou vyhrála tradiční závod z Běchovic do Prahy a získala domácí titul v silničním běhu na 10 kilometrů. Tentokrát proběhla cílem v čase 33:30, kterým o šest sekund zaostala za svým rekordním českým časem z loňského roku. Mužský triumf obhájil Martin Zajíc, který ve finiši porazil o sedm sekund Patrika Vebera a vyhrál za 30:41.

Stewartová v úvodu běžela s další spolufavoritkou Terezou Hrochovou a společně proběhly pátým kilometrem za 16:10, což naznačovalo útok na traťový rekord 33:16 Keňanky Nancy Wanbuaové. „To byl docela frmol. Bylo to trošičku přepálené. Už od začátku jsem věděla, že ten rekord v nohách není,“ řekla Stewartová v rozhovoru pro stream České atletiky.

Hrochové se vzdálila po občerstvovací stanici. „Běžely jsme si pro pití a rozdělily jsme se. Utekla nám skupinka kluků, se kterou jsme běžely. Já jsem je docvakla, Terka už ne,“ vyprávěla Stewartová. Celkově hodnotila své běchovické vystoupení pozitivně. „Vyhrála jsem, to byl můj cíl. Jen ten druhý cíl, což bylo zaběhnout traťový rekord, nevyšel,“ dodala. Hrochové nakonec v cíli nadělila 39 sekund.

Tempo mužského závodu dlouho diktoval Veber, který po překvapivém triumfu v závodě na 5000 metrů na dráze útočil na další domácí titul. Krátce pro polovině trati se s ním udržel už jen obhájce titulu Zajíc. Ten v posledním kilometru zaútočil a dosprintoval si pro vítězství. „Nevěděl jsem, jak se Patrik cítí, protože to nedával vůbec najevo. To já jsem do toho hekal,“ řekl vítěz. Minulý týden bojoval s nemocí. „Tři dny jsem ležel. Ta příprava nebyla ideální,“ prozradil.

Veber, který byl před rokem dvanáctý, získal na Běchovicích první medaili v seniorské kategorii. Třetí místa obsadili Viktor Šinágl (31:12) a triatlonistka Tereza Zimovjanová (35:22).