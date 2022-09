Tabačková ukázala, jak se drží oštěp. Železný mi zachránil kariéru, říká

Tabačková se od dětství věnovala i softballu, ale rozhodla se pro atletiku a trénuje ve skupině Jana Železného. „To házení mám právě ze softballu,“ popisuje Tabačková. Do dvanácti let se pak věnovala i baseballu. Než jí právě Jan Železný řekl, že by se měla věnovat jen oštěpu. Připsala si řadu úspěchů - v 15 letech dosáhla nejlepšího světového výkonu ve své kategorii výkonem 55,55 metrů, dvakrát byla čtvrtá na juniorských šampionátech a v roce 2017 získala zlato na ME juniorů.

Pak ale přišlo zranění odhodové ruky... „Moc se nevědělo, co s tím je... Nakonec mě odborník přes ruce poslal ke známému do Belgie, a tam už věděli, co je za problém, a odoperovali mě. Nebýt mého trenéra, který to celé zafinancoval, tak už bych asi neházela...“ přiznala Tabačková. „Operace v zahraničí byla hodně nákladná. Děkuju moc trenérovi, že mi dal takovou důvěru a viděl ve mně, že něco můžu dokázat.“

Po návratu se na seniorském ME v Berlíně probojovala do finále, kde skončila osmá. Nikole Bendové ukázala, jak se drží oštěp či rozběh, společně si střihly vědomostní kvíz a ledacos na sebe prozradily - a také probraly, jak je složité skloubit s kariérou osobní život...

Podívejte se na šestý díl Atletiky Life!