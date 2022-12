Zlatá tretra: 57 medailí z mistrovství světa a Evropy. Co další ročník?

Atleti, kteří se představili na poslední Zlaté tretře v Ostravě, následně na mistrovství světa nasbírali 22 medailí. Dalších 35 pak na mistrovství Evropy. Nizozemka Femke Bolová předvedla nejlepší světový čas na 300 metrů překážek (36,80 s) a vítězná stovka Reece Prescoda z Velké Británie (9,93 s) byla nejlepším výkonem evropského sprintera roku 2022.

„Věřím, že divákům znovu nabídneme podobně kvalitní atlety a výsledky,“ řekl ředitel mítinku Jan Železný. Termín Zlaté tretry se upravoval kvůli pozdějšímu mistrovství světa (konec srpna v Budapešti) i konkurenčním akcím.

„Dva dny před Tretrou bude mistrovství Evropy družstev v polském Chorzowě a pak jsou v týdnu hned dva mítinky Diamantové ligy ve Stockholmu a Lausanne,“ upřesňuje manažer Alfonz Juck. „Proto jsme termín posunuli, hlavně kvůli cestování je to strategicky výhodnější.“

Pozdější termín vítají i atleti. „V červnu se dá čekat lepší počasí, příjemnější podmínky a tím pádem i výkony,“ přitakal oštěpař Jakub Vadlejch, stříbrný medailista z olympiády (2020), mistrovství světa (2017) i Evropy (2022).

S tím souhlasí i brzy pětadvacetiletý Martin Konečný z Olympu Ostrava, který má za sebou nejlepší oštěpařskou sezonu kariéry. Od magické osmdesátky už ho dělí pouze 14 centimetrů.

Český reprezentant v hodu oštepem a finalista ME v Mnichově Martin Konečný • Foto ČTK / Ožana Jaroslav

„To už není taková dálka, ale potřebuji zapracovat na fyzičce, technice a stabilizaci výkonů,“ plánuje finalista letošního mistrovství Evropy (12. místo). „Zlatá tretra je špičkový podnik, pro mě je obrovská motivace i zadostiučinění na ní startovat. I kvůli bodům do kvalifikace na mistrovství světa to pro mě bude důležitá akce.“

Stejně to vnímá i devatenáctiletá skokanka do dálky Lucie Písková (SSK Vítkovice). Juniorská mistryně republiky si vylepšila osobní maximum na 610 centimetrů. Ke společně fotce s Femke Bolovou z poslední Tretry by ráda přidala i kvalitní výsledek mezi elitou. „Musím ale zapracovat na odrazu, zatím s přešlapy hodně bojuju. Z šesti pokusů mám kolikrát jen jeden platný, tohle musím zlepšit.“

Vstupenky na 62. ročník Zlaté tretry Ostrava půjdou do předprodeje 10. prosince. Do 10. ledna budou k mání za speciální cenu. Na ochozy budou stát v online prodeji 50 korun, na hlavní tribunu 1000 korun.