Příběh českých hvězd v Paříži: sprosté přivítání ve vinárně, pak do kokpitu

Neobvyklý zážitek v olympijském městě mají za sebou atletka Nikola Ogrodníková a vodní slalomář Lukáš Rohan. Během bleskového výletu do Paříže v rámci sponzorských povinností je neobvyklý sled událostí jak z filmu dostal až do kokpitu letadla, které s nimi letělo zpátky do Prahy. Vše přitom začalo v tradiční pařížské vinárničce.

Nejdřív to byla zdravotní procházka před večeří. Česká partička se vydala potemnělou Paříží po bulváru Pasteur směrem k zářící Eiffelovce. Televizní bary se právě připravovaly na zápas „Les Bleus" s Australany na mistrovství světa ve fotbale a ulice byly plné lidí. Možná proto ten nápad stavit se na sklenku. Chtělo by to nějakou klasickou místní vinárničku…

Nápis Le Comptoir du Bordelais v jedné z postranních uliček zářil do světa zlatými písmeny. A čeština za dveřmi útulného prostoru se stěnami z lahví vzbudila pozornost.

„Do pič.!“ vítal hosty rozesmátý štamgast šťavnatým českým slovíčkem.

Byl to malý podnik ve stylu La Cave à Manger, místečko pro víno a sýrové tapas. Vinárník nabídnul červené z rodinných vinic.

Pro Ogrodníkovou s Rohanem to byla chvilka v pohody ve dvou nabitých dnech. Do Paříže odjeli na celoevropský sraz ambasadorů automobilky Toyota, absolvovali sérii workshopů, rozhovory, focení a návštěvu věhlasného centra INSEP, olympijského tréninkového centra francouzské reprezentace.

Teď měli aspoň chvilku na skleničku. A když štamgastům prozradili svoji identitu, věc měla zajímavý vývoj.

„Lukas, ty jsi opravdu olympijský medailista!“ hlaholil jeden z místních, když si na telefonu ověřil totožnost hostů. „My jsme všichni piloti. V kolik letíte zítra do Prahy? Aha, tak to vás poveze náš kamarád… Jestli chcete, napíšeme mu a vezme vás do kokpitu! A až přijedete za dva roky na olympiádu, musíte se u nás stavit!“

Ogrodníková s Rohanem nechali na místě papírek se svými jmény a druhý den se v letadle podle domluvy ohlásili.

„Dal jsem jim papírek a pak si pro nás došli. Věděli o nás, znali naše jména,“ usmíval se Rohan. A do kabiny pilotů pak opravdu nakoukli. Dokonce si na chvíli sedli na sedadla pro posádku.

„Sedět tam je úplně jinačí,“ líčila Ogrodníková. „Bylo to úžasný. Dokonce nám dali i pizzu,“ líčila Ogrodníková.

„Neskutečná tečka za tímhle výletem!“ přizvukoval Rohan.