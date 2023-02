Matadorka Šutejová skočila v Ostravě výkon roku, Švábíková druhá

„Tina je neskutečná!“ vysekla soupeřce poklonu Švábíková, juniorská mistryně světa z roku 2018 a nejlepší tyčkařka mistrovství Evropy do 22 let (2021). „Každý rok jsme překvapení a jenom čekáme, co Tina ukáže. Přece jenom už je docela stará na výškařku. Nebo stará...vyzrálá, ale furt posouvá rekordy. Moc jí to přeju, je fajn. A je radost se na její skoky dívat.“

Švábíková rozjela přípravu i sezonu později. Trápil ji natržený lýtkový sval. I proto byla z vylepšení osobního maxima v hale spokojená. „Měla jsem svalové problémy, začínala jsem později, takže jsem hlavně ráda, že už jsem zdravá. A že jsem hned na úvod předvedla tak hezký výkon. Jsem spokojená. Upřímně, moc jsem nečekala, že se mi povede vylepšit osobní rekord hned na druhém závodě halové sezony.“

Lýtko drží. Toho si Amálie Švábíková hodně váží. „Psychicky se na to snažím vůbec nemyslet a fyzicky mě to vůbec nebolí. Všechno v pořádku, tak věřím, že to tak zůstane. Forma je a věřím, že ještě půjde nahoru. Budu trénovat, připravovat se na mistrovství republiky a pak na mistrovství Evropy. V rankingu jsem celkem dobře, tak doufám, že se na postupovém místě udržím. Počítám s účastí na mistrovství Evropy, pokud se nic nepokazí.“

Česká reprezentantka útočila i na 462 centimetrů. Nebyla daleko, zejména druhý pokus byl šancovní. „Chtěla bych říct, že mi chyběla síla, ale ta furt byla. Musím vyladit rozběh, ten ještě nemám tak vyběhaný. A techniku možná, mít lepší nájezd do tyče. Věřím, že se to vylepší.“

Ocenila ostravské publikum. Vítkovická hala byla vyprodaná, atmosféra výborná. „Chtěla bych divákům poděkovat,“ přikývla Švábíková. „V Ostravě jsou fanoušci vždycky výborní. Jak na Zlaté tretře, tak tady. Moc děkuju, bylo to parádní. I hala mi tady sedí, rozběh, prostředí. Pomáhá mi to.“