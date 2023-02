Senzační Švabíková zlepšila národní rekord: Ségra mě dojala k slzám

Česko má další tyčkařku ve světové špičce. Amálie Švábíková na mistrovství republiky v Ostravě přeskočila elitní hranici a skvělým výkonem 472 centimetrů zlepšila halový národní rekord. „Už když jsem to skákala, říkala jsem si, že je to fakt vysoko,“ smála se Švábíková. Je letos pátá na světě, třetí v Evropě. A v sektoru jí navíc jako první blahopřála její sestra.

Po dlouhých devíti letech se velká historie české tyčky posunula dál. Amálie Švábíková v Ostravě přidala centimetr k výkonu Jiřiny Kudličkové z roku 2014. Někdejší snowborďáková parťačka Evy Adamczykové zažila životní závod, v hale se zlepšila o rovných patnáct čísel. A hned pak se v slzách objala se šestnáctiletou sestrou Apolenou, která si v závodě taky zlepšila osobní rekord.

Jaké to bylo?

„Jo, je to nádherný, jsem za to hrozně ráda, že se ségrou můžeme být na jednom sektoru a podporovat se. Obě jsme dost emotivní, skočila si osobák, o který se dlouho pokoušela, tak mě to dojalo k slzám, jí taky. Podporujeme se navzájem.“

Jak vám je jako nové rekordmance?

„Je to emotivní, je to český rekord, což je skvělé, ale hlavně mě těší ta výška, že už je to čtyři sta sedmdesát, protože to je fakt vysoko. Už když jsem to skákala, říkala jsem si, že to je fakt vysoko. Český rekord bych srovnala se všemi českými rekordy, co mám. Emotivně to cítím stejně, i když mezi ženami je to něco víc, ale fakt mě těší ta výška.“

470 centimetrů, to už je světová úroveň, měla jste ji v hlavě dlouho?

„Ještě do minulého roku jsem měla v hlavě hlavně čtyři sta šedesát, to se mi podařilo na Zlaté tretře. To byl… Asi ne největší sen, ale už to byla vysoká vejška. A těch čtyři sta sedmdesát… Samozřejmě mám v hlavě daleko jiné vejšky, ale už je to těžké. Čím je to výš, tím je to těžší. A 470 už je fakt hodně vysoko.“

Přitom to prý nebyl zdaleka ideální skok…

„Chyb je tam spousta hlavně v rozběhu a v odraze. Pořád se odrážím hodně blízko šuplíku, v tom jsou ty největší rezervy, že mě to hned urve do zvratu a nemůžu kvůli tomu na tak tvrdý tyče. Chyb je tam spousta, je v čem se zlepšovat.“

Neměla jste z výšky respekt?

„Musím říct, že jsem na tom hlavou docela dobře, byla jsem na to mentálně připravená. Přece jenom, viděla jsem, jakou jsem měla rezervu na 462. Zas tak mě to nepoložilo. Věděla jsem, jak je to vysoko, ale vůbec jsem se na to nesnažila myslet. Spíš jsem se snažila soustředit, abych udělala všechno, co mi trenér říkal, co mám. Věděla jsem, že když to všechno udělám, že to může být dobré.“

Nechtěla jste zaútočit na absolutní český rekord Jiřiny Kudličkové 476 centimetrů?

„Upřímně už jsem to nezvažovala, protože jsem byla tak rozklepaná, emotivně tak položená, nedejbože, aby se mi něco nestalo. Nechtěla jsem to pokoušet, rozhodla jsem se to tím ukončit.“

Minulý rok se vám na vrcholných akcích nedařilo, čím to, že se vám teď tak daří?

„Určitě je to dobrou přípravou s trenérem. Byla síla, asi i hlava dobrá. Sama jsem překvapená, že to vylítlo na těch 470, cítila jsem se dobře. Ale že bych se cítila nějak zvlášť jinak než v těch předchozích letech, to říct nemůžu.“

Navíc jste byla v úvodu sezony zraněná…

„O to víc jsem právě překvapená, že jsem halovou sezonu začala později než všichni ostatní. Měla jsem natržený lýtkový sval. Udělala jsem si to na soustředění v Africe. Začala jsem později přípravu, běhání, všechno. Závodů moc za sebou nemám, o to víc jsem překvapená, jak to jde.“

V evropských tabulkách jste třetí, vnímáte, že jste před halovým ME v Istanbulu v medailovém okruhu?

„Samozřejmě, z toho okolí to cítím. Ale nesnažím se tím svazovat. To je to nejhorší, dát si do hlavy, že se třeba budu pokoušet o medaili. Pak to nevyjde a budu zklamaná. Nastavím si nižší cíl a pak se uvidí v závodě, jak budu koncentrovaná, jak to bude? Motivace je to úžasná, ale jak znám ty holky, tak to vždycky dokážou skvěle naplánovat tu přípravu na vrchol a dokážou zazávodit na velkých akcích, tak to bude dost otevřené. Já cílím hlavně na postup do finále.“

Ještě k vaší sestře, jak vidíte její budoucnost?

„My jsme docela každá jiná. I v té technice, v tyčce. Apča tam má ještě spoustu věcí, které musí změnit, kam se posouvat. Ale věřím, že na tom s trenérem zapracujou, a že jednou může taky skákat pěkně vysoko. Samozřejmě to má těžší, že jsem jí tu cestu nastavila já, že ji spousta lidí srovnává se mnou. Věřím, že se s tím popere, že se tím nenechá svázat, a že třeba bude jednou stejně dobrá jako já.“