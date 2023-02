Čas z osmdesátek málem padl, sprinter parodoval Paroubka: Stejně se nedívá

Když bouchnou saze, tak to jede. Sprinter Zdeněk Stromšík na mistrovství republiky v Ostravě vyhrál šedesátku parádním časem 6,59 sekundy, kterým jen setinu zůstal za národním rekordem Františka Ptáčníka z roku 1987. „Abych parafrázoval pana Paroubka: Dámy a pánové, kdo z vás to čekal?“ zaperlil v cíli.

Jsou hlášky, které se k výjimečným chvílím prostě hodí. A Zdeněk Stromšík si mohl dovolit trochu nadhledu poté, co vypálil druhý nejrychlejší čas českých dějin v běhu na šedesát metrů.

„Kdybych řekl ´Kdo z vás to má´, tak by to bylo hodně arogantní…“ smál se poté, co si pohrál se slavným výrokem někdejšího premiéra Jiřího Paroubka, který kdysi vstoupil do historie bonmotů, když novinářům vysvětloval svou finanční situaci.

„Já sleduju docela hodně politiku, takže mi to tak vyvstalo na mysli. Nevím, jestli to bylo úplně vhodné. On se na to stejně nedívá, nevím, jak se Paroubek dívá na atletiku…“ rozumoval Stromšík.

K povznesené náladě měl spoustu důvodů. Po dlouhých pěti letech si o setinu zlepšil osobní rekord a s rezervou zaběhnul limit na halové ME v Istanbulu.

„Už to chtělo. Už pět roků se k tomu člověk přibližuje. Chvíli bude trvat, než to mozek zpracuje a pojedeme dál,“ hodnotil Stromšík.

Průlomový čas byl šokem nejen pro diváky, ale i pro samotného sprintera. V cíli mu chvilku trvalo, než se zorientoval. Číslice, kterou postřehl těsně po doběhu, mu nešla do hlavy.

„Já jsem slyšel jenom děvet, že jo. Tak říkám: Jako, že bych vyhrál za 69, to se mi nezdá. Tak jsem se šel podívat, vidím 59, tak jsem jako nevěřil… Ale stalo se, takže dobré,“ usmíval se. „Nevím, čím to je. Já bych rád řekl, že jsem začal dělat něco jiného, nebo začal jíst nějakou divnou houbu, ale nedělám nic jinak. Jenom jsem si musel odpočinout. Bylo to znát už v rozběhu.“

V cíli mu nadšeně gratuloval jeho kouč Jaroslav Vlček, šéf populární trenérské skupiny Vlčí smečka. A nechyběl ani rekordman František Ptáčník. K vyrovnání jeho 36 let starého výkonu schází Stromšíkovi už jen setinka.

„Ono se zdá, že je to hrozně blízko, ale ty dvě setinky jsou na té šedesátce hrozně moc. Nemůžu říct, že teď poběžím v Istanbulu 6,57, tak to vůbec nemusí být,“ přemítal Stromšík.

Jeho ostravský čas, to už je pěkný kalup. Na posledních čtyřech evropských halových šampionátech by stačil na medaili. Slovenský fenomén Ján Volko před čtyřmi lety bral zlato za 6,60, před dvěma lety v Toruni bronz za 6,61.

„Kdysi se za padesát devět mohla brát i medaile. Jenže je to úplně jiný závod, úplně jiné emoce, úplně jiná konkurence, jiný stadion,“ líčil Stromšík před vrcholem sezony v Istanbulu směrem k medailovým nadějím. „Kdyby mi bylo dvacet roků, tak plný optimismu řeknu, že to tak může být. Na Evropě se určitě běhá jinak. Bude záležet, jak udržím techniku. Běžet pod tím tlakem je úplně něco jiného. Zvlášť, když je tam nějaká raketa za 6,49, která vám dá na startu metr. Takzvaně se z toho nepos… a běžet si to svoje, je náročné….“