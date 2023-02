OH Sasínkovi dvakrát unikly: A teď s Rusy? Hodně bych zvažoval, zda jet

Už je to rok, co Rusové vtrhli na Ukrajinu, jak podle vašich zkušeností válka ovlivnila svět sportu?

„Ve sportu je to samozřejmě všudypřítomné, spoustu ukrajinských atletů zůstalo doma, nebo bohužel zemřeli. Když je potkáváme na závodech, je to dost silné. Rozumím tomu, že MOV nechce zakázat účast všem. Ale pokud by jim byl umožněn start na olympiádě, já bych hodně uvažoval, jestli bych se olympiády zúčastnil. Zatím takovou zkušenost ani nemám. Nemyslím, že bych se chtěl účastnit takové olympiády.“

Možnost obětovat olympijský sen, navíc po vašich zkušenostech, to je silné prohlášení…

„Já to vnímám celou dobu jako velký problém. Zasahují mě osudy sportovců, kteří třeba zemřeli, a ti tam taky nebudou moct startovat. Jak jsem říkal, nebyl jsem ještě na olympiádě, dvakrát mi to těsně uteklo. Pokavaď bych se teď nominoval a oni tam měli startovat… Já neříkám, že bych nejel stoprocentně, ale hodně bych přemýšlel o tom, jestli mi to stojí za to se účastnit a třeba si podávat ruku s někým, kdo reprezentuje něco takového.“

Jak se díváte na diskuzi na úrovni sportovní diplomacie, v níž se MOV snaží hledat cesty, jak Rusům start umožnit?

„Já chápu, že to je problémové téma a nikdo z velkých federací to nechce rozseknout, protože by pak čelil kritice z jedné nebo z druhé strany. Spíš to všichni hází na ty sportovce, což tak asi nakonec má být. Každý si musí říct sám za sebe, čeho chce být součástí, a za čím si stojí.“

Ale neměli by se spíš funkcionáři snažit, aby sportovci nebyli vystaveni tlaku tohle rozhodnutí dělat?

„Ve všech oblastech k tomu dochází, tak možná i ano. Ale já zase na druhou stranu chápu Český olympijský výbor, že nechce znemožnit start svých sportovců, že by tam měla proběhnout diskuze s širším sportovním spektrem, s lidmi, kterých se to týká, a zeptat se na jejich pohled. Protože já jsem zatím nezaznamenal, že by to probíhalo. Myslím, že teď jdou správným směrem, když se snaží jim v účasti zabránit a hledají možnosti.“

Slyšíte od ukrajinských sportovců, co zažívají?

„Musím říct, že oni jsou teď dost uzavření a jsou spíš ve vlastním kolektivu. Samozřejmě se na ně všichni okolo dívají, všichni to vnímají. Jde to tam cítit, ta atmosféra není úplně správná. Je to škoda, dost často pak nejde jenom o sport.“

Ruští atleti zatím závodit nemůžou, co říkáte na absenci ruských hvězd typu Marie Lasickeneové nebo Sergeje Šubenkova?

„Rusové mají už dlouhodobě problém skrz doping, nestartovali už na několika olympiádách. Pro některé atlety, kteří za to úplně nemůžou a třeba nesouhlasí s tím, co se tam děje, jednak s dopingem a jednak s válkou, tak jsou to promarněné životy, zkažené kariéry, což je mně strašně líto. Ale v určitý okamžik to nejde jinak udělat. Na druhou stranu jsem mluvil i se spoustu ruských nebo běloruských atletů, a dost velká většina z nich stojí za svým vedením a režimem. Potom je těžké je neodsuzovat, když mají tady ten typ řečí. Někdo by řekl, že jsou oběti, ale dost často s tím souzní.“

Objevují se návrhy, že by omezený počet Rusů či Bělorusů mohl na OH startovat v uprchlickém týmu, je to pro vás varianta?

„Za mě určitě jo. Pokud se někdo vyjadřuje proti a nebojí se to říct veřejně, tak za tu odvahu by určitě měl být podpořen. Ale nedokážu si představit, že by bylo umožněno pod nějakou bílou vlajkou všem startovat, protože pak by se na stupních vítězů potkávali Rusové s Ukrajinci. A teď nedávno jsme měli možnost zaznamenat, co se dělo, když spolu fotbalisti obou zemí bydleli na hotelu. Myslím, že podobná atmosféra by byla, kdyby bylo umožněno všem Rusům startovat, byť pod neutrální vlajkou.“