Strhující příběh muže, kterého (asi) neznáte. Do historie pomohl i Zátopkovi

V září minulého roku by se dožil sta let legendární vytrvalec Emil Zátopek a jeho žena Dana, slavná oštěpařka. V těchto dnech uplynula stejná doba od narození Jaromíra Sibery. Muže, jehož jméno není ověnčené takovou slávou, přesto by právě bez jeho práce možná slavný atlet řadu svých úžasných světových rekordů nezaběhl. Chlapík, jehož kumšt oceňovaly i tenisové legendy Jan Kodeš nebo Martina Navrátilová, byl geniálním stavitelem atletických drah, tenisových kurtů a dalších sportovních areálů. Tady je jeho příběh.