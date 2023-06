Bolt má trofejí z Tretry devět, zkusím se přiblížit, plánuje oštěpař Peters

Do Ostravy dorazil s velkým předstihem a vůbec jako první z plejády světových atletických hvězd, které se představí v 62. ročníku Zlaté tretry Ostrava (27. června). Oštěpař Anderson Peters z Grenady, dvojnásobný mistr světa, je na místě už od neděle. Zatím hlavně vyspává cestovní deficit a únavu. I na tiskovou konferenci ho musel manažer mítinku Alfonz Juck budit telefonem. „Mé tělo zatím bojuje s únavou, takže hodně spím a vstávám až na oběd...,“ pousmál se Peters. „Ale chci seriózně potrénovat, dobře se připravit a vypilovat techniku.“

Před rokem Peters v Ostravě vyhrál, hned prvním pokusem hodil 87,88 metrů. Jakub Vadlejch byl čtvrtý (82,38 metrů). „Pokusím se atakovat průběžný světový výkon,“ zahlásil Peters. Ten drží právě Vadlejch (89,51), který je ve skvělé formě. Dá se očekávat, že v boji o křišťálovou tretru si to rozdají právě oni.

„Kuba formu má a já mám tuhle krásnou trofej zatím jenom jednu. Usain Bolt jich tady nasbíral devět, takže se mu chci alespoň přiblížit,“ pousmál se Peters při pohledu na zářivou tretru. „Rád bych atakoval devadesátimetrovou hranici.“

Anderson Peters je úřadujícím mistrem světa, ambice do sezony má nejvyšší. „Obhájit titul v Budapešti, ovládnout finále Diamantové ligy a vyhrát Panamerické hry,“ vysypal ze sebe. Do Evropy přiletěl o víkendu, v německém Dessau vyhrál i v těžkých podmínkách (81,18 metrů). Odtud se přesunul do Ostravy.

Organizátoři Tretry mezi tím vytunili startovní listiny o další hvězdy. Stovku překážek poběží olympijská šampionka a nejlepší žena světových tabulek Jasmine Camachová-Quinnová z Portorika. Před rokem ji rekord mítinku (12,55 sekundy) těsně unikl, letos chce výzvu dokončit. Formu má, letos už běžela za 12,31 sekundy.

Znovu přijede i kanadský sprinter Andre De Grasse. Olympijský šampion poběží stovku, vyzve v ní mimo jiné Akani Simbineho z Jihoafrické republiky, Jerome Blakea z Kanady, Samuelle Ceccareliho z Itálie a hvězdu budoucnosti Joea Fahnbulleha z Libérie. Ten si dá stovku i dvoustovku, přičemž v delším sprintu chce atakovat Boltův rekord mítinku (19,83 sekundy).