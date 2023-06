Devadesát metrů v Ostravě je čest a výzva, říká rozjetý Vadlejch

Forma drží?

„Mám za sebou pět závodů a čtyři jsem vyhrál. Přičemž jsem byl jednou jen o čtyři centimetry druhý. Porazil mě Čopra, bude na nadcházejícím mítinku v Lausanne, rád bych mu to vrátil. Jsem rád za parádní sérii, chci domácím fanouškům ukázat, co umím.“

Nejlepší letošní výkon, který je i nejlepším ve světovém žebříčku, máte 89,51 metrů. Devadesátka padne?

„Samozřejmě je to jeden z mých cílů. Neříkám, že v úterý, ale chci ji hodit, co nejdříve. Jen je třeba najít ideální den, kdy se vše sejde. V každém letošním závodě mi něco málo chybělo. Věřím, že je jen otázka času, kdy nic chybět nebude. Zlatá tretra je největší český mítink, tady jste nejvíc vidět. Hodit zrovna v Ostravě přes devadesát, což se zatím povedlo jen trenérovi Janu Železnému, by pro mě byla obrovská čest a výzva.“

Držíte tři ze čtyř nejdelších výkonů roku, jak se vám na to dívá?

„Kouká se mi na to velice pěkně. (usmívá se) Pro mě to je asi nejlepší vstup do sezony. Loni jsem sice touhle dobou hodil přes devadesát, ale to byly takřka ideální větrné podmínky, to přidá metříky. Teď mi to dává spoustu sebevědomí do dalších bojů. A věřím, že letos ještě nějaký metr přidám.“

Cítíte, že „jedete na vlně“?

„Nejen pro oštěpaře je to skvělý pocit. Věříte si a hledáte cestu, jak se dál posunovat. Každý chce dosáhnout více. Hledám, jak chytit podobný závod jako měl v minulosti třeba Vetter, který to najednou napálil na 94,5. Věřím, že se něco takového může stát. Třeba i proto, že ani můj loňský hod za 90 metrů v Dauhá nebyl dokonalý. Technicky lepší byl ten, co mu předcházel a byl zhruba patnáct centimetrů pod devadesátkou. Jenže oštěp letěl moc kolmo, tam byl potenciál opravdu dlouhého hodu. Ale dokud to nebude svítit na tabuli, bude mě to hnát dál.“

Co říkáte na poměrně nečekaný návrat Barbory Špotákové, která bude znovu závodit na Tretře?

„Já se ve dvaatřiceti cítím lehce opotřebován oštěpem, vůbec si nedokážu představit, jak bych se cítil ve čtyřicet dvou (usměje se). Klobouk dolů před ní! Určitě má obrovskou motivaci a musí se cítit dobře. Samotného mě zajímá, co zítra předvede.“

Mistrovství Evropy družstev v Polsku jste vynechal, sledoval jste české atlety?

„Samozřejmě, sledoval. A byl jsem hrozně rád, jak to dopadlo. I za starých podmínek bychom zůstali v elitě, paráda. Hlavně se ukázala spousta mladých, kteří budou, věřím, časem vozit medaile.“

V pokladnách ještě lístky na Zlatou tretru jsou, co byste vzkázal fanouškům?

„Že je všechny zvu (usmívá se). Je neskutečné, co se tady daří tady roky organizovat. Opravdu. Jsou tady nejlepší atleti světa, všechno kolem je na perfektní úrovni. A chci fanouškům vzkázat, že bez nich by to nešlo. Ke špičkovým výkonům je potřebujeme.“