Nejrychlejší holka! Cíl byl přijít a vyhrát, hlásila Bendová. Slaví i Veleba

Od výstřelu jela jak mašina. Nikola Bendová na mistrovské stovce od startu nabírala náskok a v protivětru 0,9 metru za sekundu vyhrála v čase 11,48 sekundy, přičemž o výrazných 17 setin nechala za sebou letošní objev Karolínu Maňasovou, která na jaře zaběhla druhý nejrychlejší čas českých historických tabulek.

„Je to skvělý, já jsem dneska měla jasný cíl, to bylo přijít a vyhrát,“ hlásila Bendová, která zůstala jen sedm setin za svým osobním rekordem. „Dneska jsem si to fakt řekla, splnilo se to. A když jsem vyběhla z bloků a technicky se mi povedl start, tak jsem věděla, že vyhraju. Fakt se mi běželo perfektně, ale nenapadlo by mě, že porazím naší nejrychlejší stovkařku.“

Bendová svůj první titul mistryně republiky získala už v roce 2015, kdy ve svých patnácti letech senzačně vyhrála dvoustovku. O dva roky později titul zopakovala a časově se posunovala dál. V olympijské sezoně ji ale zastavilo vážné svalové zranění, po kterém musela začínat znova. Od minulé zimy se začala věnovat čtvrtce, čímž vstoupila do světa bolavějších tréninků. Získala tím rychlostní vytrvalost, která se jí hodí v závěrečné fázi sprintu na sto metrů.

„Stovka je pro mě, dá se říct, pohoda. Já doběhnu stovku a jsem fresh, protože jsem zvyklá na tréninky na čtvrtku, které jsou fakt hrozný. Paradoxně to asi nějak funguje,“ usmívala se Bendová. „Já jsem věděla, že tam rychlost je. Hodně jsem se zlepšila v rychlostních trénincích. Paradoxně přes trénink na čtvrtku. Jenom tady dneska nebyl úplně příznivý vítr, ale myslím, že čas by byl jinak o hodně lepší.“

Protivítr 0,4 metry za sekundu ztížil běh i vítězi mužské stovky Janu Velebovi. Šestatřicetiletý veterán na trati doháněl Zdeňka Stromšíka, v závěru se ale kolem něj přehnal a časem 10,54 ho porazil o celou desetinu. Na stovce tak má už svůj šestý titul, první získal v roce 2010.

„Titulu si cením hodně. Obzvlášť v šestatřiceti letech, kdy spousta závodníků ani nezávodí. A já tady můžu vyhrávat. Takže to mě strašně moc těší,“ hodnotil Veleba. „První polovina se i dneska moc nepovedla. I jsem se do půlky trati bál, že možná prohraju. Naštěstí jsem si na druhou polovinu, kterou mám silnější než Zdeněk, věřil. Asi nebyl ideální vítr na lepší čas.“

Veleba si v Česku vysloužil pověst českého Kima Collinse a stále si udržuje vysokou formu. Pomáhá mu péče manželky Karolíny, která je šéflékařkou atletické reprezentace.

„Člověk to musí mít hodně rád, aby překonal spoustu problémů, které ho potkají. A samozřejmě jsem hodně vděčný svojí ženě, jako šéflékařka svazu mě vždycky dá docela rychle dohromady. Mám tu možnost jakýkoliv problém řešit v jedenáct večer, což ostatní nemají. To v každém případě pomáhá,“ líčí Veleba.

Na Dukle už zároveň rozvíjí svojí vlastní tréninkovou skupinu. V Táboře s ním ve finále běželi hned tři jeho svěřenci, Stanislav Jíra skončil čtvrtý, Adam Raška pátý a Matyáš Koška šestý.

„Mají mě dovoleno porazit a byl bych radši, kdyby mě i víc pozlobili a sbírali medaile. Na to si budu muset ještě počkat,“ usmál se Veleba.

Nejkvalitnější výkon prvního dne šampionátu předvedla čtvrtkařka Lada Vondrová, která vyhrála svůj rozběh na 400 metrů v čase 52,16 sekundy. V neděli se ve finále utká s lepšící se Terezou Petržilkovou (v rozběhu 52,93) a osmnáctiletou táborskou hrdinkou Lurdes Glorií Manuel (v rozběhu 53,75).

Největší souboj prvního dne šampionátu předvedly výškařky. Denisa Pešová si třetím pokusem zlepšila osobní rekord na 188 centimetrů a získala svůj první titul. Michaela Hrubá skočila o dva centimetry míň.

Tyčkař David Holý vyhrál v osobním rekordu 560 centimetrů, což je nejlepší český výkon od roku 2017, kdy ho naposledy skočil Michal Balner. V rozběhu na 400 metrů překážek se blýskla Nikoleta Jíchová čtvrtým nejlepším časem kariéry 55,52 sekundy.