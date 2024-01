Souboj „modelek“. Maňasová (20) má sdílený rekord, pomáhá kouč hvězd

Sprinterce Karolíně Maňasové (vlevo) je teprve devatenáct let, už teď ale patří k nejrychlejším Češkám do 22 let • archiv Karolíny Maňasové

Na Instagramu posílá do světa horké snímky z pláže, ale na dráze si jde tvrdě svou cestou nejrychlejší Češky. Sprinterka Karolína Maňasová v sobotu v Jablonci vyhrála šedesátku v čase 7,23 sekundy, čímž vyrovnala šest let starý národní rekord blondýnky Kláry Seidlové. Ve světových tabulkách roku se posunula na deváté místo.

Maňasová vzbudila pozornost už v loňské sezoně, když se časem 11,26 na stovce ve Štýrském Hradci dostala v historických českých tabulkách před Taťánu Netoličkovou, dříve Kocembovou, a už má před sebou jenom Jarmilu Kratochvílovou. V sobotu na mítinku Jablonecká hala se na šedesátce dostala rovnou na vrchol národních tabulek, i když ho sdílí spolu s Klárou Seidlovou.

„Euforie, něco podobného jak v tom Grazu. Ještě to na mě dolehne,“ radovala se Maňasová. „Ve finále mi pěkně vyšel start. Ještě počkám, co na to řekne trenér. Určitě jsem spokojená. Druhý závod, vyrovnaný nároďák, splnila jsem, co jsem chtěla.“

Maňasová má za sebou dva roky, kdy ji trápilo zranění, a protože se nepohodla v atletické krajské akademii, vypadla z oficiálního systému. Zpátky do hry jí pomohl kondiční kouč Ivo Pištěk, někdejší sprinter, který v minulosti spolupracoval s tenistkami Karolínou Muchovou a Barborou Krejčíkovou. A po vydařené letní sezoně teď spolu parádně rozjeli i další rok.

„Začali jsme přípravu už v září. Měli jsme víc času, vydařilo se,“ usmívá se Maňasová, která si pochvalovala podmínky v jablonecké hale, kde mají sprinteři k dispozici delší rovinku. „Je tady dobrý doběh. Tartan je starší a je to postavené na betonu, takže je to i rychlé. Mně se tu závodí moc dobře.“

Časem 7,23 sekundy je Maňasová devátá v aktuálních světových tabulkách a v evropských zabírá páté místo. Další závod ji čeká 30. ledna v Ostravě při Czech Indoor Gala, zlatém mítinku Světové atletické tour.

„Doufám, že tam mi to vyjde. Myslím, že nějakou setinku tam srazím,“ plánuje Maňasová.

V Jablonci se dařilo i dálkaři Radku Juškovi, který vyhrál skokem dlouhým 794 centimetrů, jímž se dostal na sedmé místo světových a druhé evropských tabulek.

„První pokus mi spadly nohy, při druhém se mi podlomila noha na odraze. Bylo toho víc, ale bude se to stupňovat, máme co zdokonalit. Pokud to nezdokonalené vypadalo takhle, máme se na co těšit,“ usmíval se Juška, který se taky chystá do Ostravy. „Opravdu se těším. Bude zajímavý souboj s Tentouglouem a s Montlerem, doufám, že jim ukážu, zač je toho loket.“

Koulař Tomáš Staněk skončil v Jablonci výkonem 20,83 metru druhý za Egypťanem Mohamedem Hamzou (20,91).

„Chtěl jsem za dvacet jedna, ale jdu to z plného tréninku. I přesto jsem se cítil dobře, ale ještě to není ve stavu volných hodů, kterými hážu paradoxně dál. Když chci přidat a zrychlit, zakřičím a mlátím to do země, chce to vyzávodit,“ hodnotil Staněk.

Tereza Elena Šínová si na 60 metrů překážek zlepšila osobní rekord na 8,06 sekundy. K limitu pro halové MS v Glasgow jí schází čtyři setiny.