Sasínek trénuje jako Ingebrigtsen: Jdeme na to vědecky. Nohy se mi ještě zahřívají

Před olympijskou sezonou udělal Filip Sasínek výraznou změnu, když se svými parťáky opustil trenéra Jakuba Holušu a přešel k Hakimu Salehovi. S ním se snaží použít know-how fenomenálního Nora Jakoba Ingebrigtsena. A stejně jako loni se bude snažit pomoct ke světovému rekordu Etiopanu Lamechu Girmovi.

Co stálo za vaším odchodem od Jakuba Holuši?

„Ono to fungovalo, ale na podzim to začalo trochu skřípat, byly tam nějaké neshody. Nechci to úplně popisovat, protože by bylo fér, aby u toho byl i Kuba. My víme, co se stalo, není tam žádná zášť. Musela přijít změna z osobních důvodů, ale nejsme uražení.“

Co je jiné u nového trenéra Hakima Saleha?

„Trochu jsme ten systém ještě poupravili, ale navázali jsme na to větší nabíhání a snažíme se přijít tomu na kloub z vrchu, přes trojku, pětku. Tak to dělá celá světová špička, v podstatě je to Ingebrigtsenův systém.“

Zasahujete do plánování přípravy?

„Je to hodně konzultační, ale Hakim je plnohodnotný trenér, má poslední slovo. Snažíme se k tomu přistupovat i vědecky, čteme studie, probíráme to pořád. Jdeme po té norské cestě, víc kilometrů a věřím, že se zadaří.“

Máte za sebou trojku v Lucemburku a patnáctistovku v Ostravě, co vám úvod sezony naznačil?

„Ještě se mi ty nohy zahřívají. Cítím, že to není úplně vyšpičkované, ale jsem spokojený, ani jednou v tom závodě (v Ostravě) jsem netuhnul. Úplně jiné pocity než loňská sezona. Myslím, že se rozjíždím. Ještě chytnu nějaké tempíčko a bude to třeba jízda. Už na první patnáctistovce jsem překonal tu loňskou, jsem na dobré cestě.“

Co vás čeká dál?

„V sobotu budu ve Stockholmu, pak bych měl tahat dvě zlaté trojky v Toruni a v Lievinu jako vloni. Asi si mě oblíbili jako pacemakera, tak jsem jim kývnul, protože kdo ví, třeba zase padne svěťák. Uvidíme, jak se bude dařit, ještě bych pak měl startovat v Bělehradě.“

V Lievinu jste před rokem na trojce jako zajíc pomohl Lamechu Girmovi ke světovému rekordu 7:23,81. Věříte, že letos padne další rekord?

„Nevím, jestli to bude na svěťák, ale v Toruni mám rozbíhat na čas pod 7:30 a v Lievinu má běžet Girma, tak nevím, jestli to chce zopakovat. Ale vybrali si mě a je dobré se ukázat a třeba mi to pomůže k zajímavým závodům do budoucna.“

Asi je dobré být u manažerů zapsaný jako spolehlivý pacemaker, že?

„Přesně tak. To jméno se ukáže, i manažeři mě na mítincích poznají.“