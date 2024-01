Staňkův poplašňák. Přišel o výhru, zlobil se na sudí. Juška přes 8 metrů

Tom Walsh je jedním z nejlepších koulařů historie a Tomáš Staněk ho srazil teprve potřetí v kariéře, poprvé po téměř sedmi letech. Radost mu ale na Czech Indoor Gala kazil stín těsného druhého místa po čtyřech přešlapech z šesti pokusů.

Komplikovaný měl hlavně začátek závodu, po dvou pokusech byl bez zápisu. Poprvé ho rozhodčí na poslední chvíli odvolali z kruhu, pak měl zase co dělat, aby svůj pokus stihnul.

„Nevím, jak okomentovat. Škoda. Mohli mi říct, že se běží patnáctistovka, budou se tam míhat holky. Takže buď počkáme, až proběhnou a máme půl minuty, za což se pokus stihne, nebo mohli počkat po tom závodě,“ líčil Staněk. „To by bylo mnohem lepší, než když máte bílý praporek, dáváte si kouli ke krku a ženou vás z kruhu. Když vás tam pět sekund předtím pustí. A při druhém pokusu mi pustili čas a nikdo nic neřekl. Tak jsem měl dvacet sekund, honem jsem naběhl, začal rychle pokus. Ale sotva jsem si dal kouli ke krku, to byl takový poplašňák.“

Staněk se pochlapil ve třetí sérii, když si posunul letošní maximum na 21,33. Pak už se ale nezlepšil. Postupně se lepšící Walsh se od něj zastavil na 16 čísel. Posledním pokusem ale Staňka porazil Steen.

„Stanou se horší věci... Jsem rád, že jsem trefil ten pokus, být druhý na goldu je super. Je vidět, že jdeme dobrým směrem,“ hodnotil Staněk.

Těšit ho mohlo taky to, že konfrontaci s novozélandským světovým šampionem z roku 2017 a dvojnásobným olympijským medailistou vyhrál teprve potřetí ze 45 soubojů.

„Myslel jsem, že jsem ho porazil poprvé. Je vidět, že to nesleduju. Od toho jsou statistická oddělení,“ smál se Staněk. „Ale pamatuju si milníky, kdy jsem porazil třeba Ryana Crousera.“

Juška za osm metrů, udělal si díru do palce

Druhá místa v kvalitní soutěži urvali i další čeští reprezentanti. Tyčkařka Amálie Švábíková si zlepšila letošní maximum na 463 centimetrů. O decimetr výš na úrovni olympijského limitu a národního rekordu si nechala dva pokusy a neuspěla. Na rozdíl od vítězné Slovinky Tiny Šutejové.

„Dneska chyběl asi dobrý rozběh, prala jsem se tam s technikou. Tina mě opět převálcovala, a tak uvidím, kdy se mi povede ji přeskočit. Ale nevadí mi to. Přeju jí to,“ řekl Švábíková, která začala v Ostravě dobře i před rokem. „Tady v Ostravě závodím opravdu ráda. Je to tady tvrdé, ten povrch je super. Diváci vás ženou dopředu, takže fakt mám Ostravu ráda.“

Dálkař Radek Juška o tři centimetry přeskočil osm metrů a scházelo mu šest dílků za řeckým olympijským šampionem Miltiadisem Tentoglouem. Osmimetrovou hranici překonal v hale poprvé od roku 2016. Při pátém pokusu si ale při dopadu přišlápl kotník a krvavě si poranil palec.

„Kotník vypadá, že je dobrý, jen trochu sedřený, ale mám trochu díru v palci, tak doufám, že to nebude na šití,“ líčil Juška. „Chci se teď posouvat krůček po krůčku. Určitě by to chtělo vylepšit halový osobák, který mám osm deset.“

Své závody v Ostravě vyhráli čtvrtkař Vít Müller, který časem 46,26 sekundy zůstal dvě setiny za osobním rekordem, a Eduard Kubelík na dvoustovce v osobním rekordu 20,66. V českých tabulkách je druhý za národním rekordmanem Pavlem Maslákem (20,52).

Nejlepší světové výkony předvedly Nizozemka Lieke Klaverové na čtvrtce (50,54), Etiopanka Freweyni Hailuová na patnáctistovce (4:01,03) i v cíli na míli (4:17,36) a Portugalec Isaac Nader na patnáctistovce (3:34,23). K vrcholům patřila i hladká šedesátka Polky Ewy Swobodové (7,07) a šedesátka z překážkami její krajanky Pii Skrzyszowské (7,82).