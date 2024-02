Holloway vyhrál 64 závodů v řadě! Fenomén jako Bolt, říká Svoboda

Raketa! Americký atlet Grant Holloway (26) v hale nad překážkami na 60 metrů neprohrál už 64 závodů v řadě. Na této trati vítězí deset let v kuse a o víkendu k tomu na halovém mistrovství USA v Albuquerque přidal i nový světový rekord. Vlastní dosavadní maximum vylepšil o dvě setiny na 7,27 sekundy. „Podle mého už je stejný fenomén jako Bolt,“ má jasno Petr Svoboda. Pokud vydrží čerstvý český šampion zdravý, střetne se s Hollowayem začátkem března v Glasgow na halovém mistrovství světa. „On ale závodí jen proti času. Vždycky je to jen souboj mezi Hollowayem a časem...“

Šestadvacetiletý Holloway je jasným vládcem nejkratších překážkových závodů. Pod otevřeným nebem na 110 metrů překážek vyhrál třikrát za sebou mistrovství světa (2019, 2022 a 2023), v Glasgow bude obhajovat halové zlato z Bělehradu 2022. Na šedesátce překážek naposledy našel přemožitele 16. března 2014! Na americkém šampionátu v New Yorku byl v semifinále a finále dvakrát druhý. Od té doby neprohrál.

„Ono se mu dobře běhá, když má šedesátku tak za 6,45,“ popisoval s úsměvem Petr Svoboda. „Před dvěma lety jsem ho viděl v Bělehradě na mistrovství světa, jak šel s Colemanem (mistr světa a dvojnásobný vítěz Diamantové ligy na stovce) start a myslím, že šedesátku by s ním Holloway vyhrál. Kdyby ji doběhli.“

Právě dělové starty a první dvě překážky jsou podle Svobody největší Američanovou zbraní.

„Má krásný švihový běh, neskutečná hrubá síla. Pas má tam, kde já pupík, díky tomu má dlouhý a dynamický krok, který ho odpinkne. A když váží sedmdesát kilo i s postelí, tak se dají s kotníkem dělat divy. Tohle je fakt nádhera!“

I podle Štěpána Schuberta, stříbrného z halového mistrovství republiky na 60 metrů překážek, je Holloway skutečná modla mezi atlety. „Má nejlepší somatotyp, úžasně dlouhé nohy, nikdo není tak rychlý jako on,“ říká Schubert. „Navíc se pořád posunuje a zlepšuje. Všimnul jsem si, že proti dřívějšku je ještě mnohem rychlejší v mezeře mezi překážkami. K tomu je, stejně jako Petr (Svoboda), extrémně dobrý i nad překážkou, dobře ji zpracuje.“

Jonáš Kolomazník, další z českých talentů nad překážkami, jde ještě dál. Je přesvědčený, že Holloway už se dostává do pomyslného souboje s Usainem Boltem o „GOAT status“. „Deset roků v hale neprohrál, dělá to přes šedesát závodů, něco takového tady ještě nebylo,“ říká Kolomazník, bronzový z českého šampionátu. „Je prostě Greatest Of All Time. Protože to, co předvádí dlouhodobě, je neskutečné! Kamkoliv přijede, vyhraje o parník.“

Grant Holloway sice není vyloženě showman, jako býval Usain Bolt, který by gesty, srandičkami a úsměvy rozparádil davy ještě před startem. Navíc hladká stovka je stále královská disciplína atletiky. Nicméně potenciál má obrovský. „Je Američan a stejně jako třeba Noah Lyles jsou přirození showmani,“ říká Kolomazník. „Jsou tak odmalička vychovávaní, mají vysoké sebevědomí. V tomto sportu je to jedině správně, sebevědomí rozhodně potřebujete.“

Matador Petr Svoboda už síly s Hollowayem změřil, dvacetileté naděje Schubert a Kolomazník na to teprve čekají. „Doufám, že se mi tento sen splní,“ neskrývá Kolomazník. „Jako se mi splnilo, že jsem si doma zazávodil s Peťanem (Svobodou). Holloway by byl další splněný sen!“