Atletka Malíková má americký univerzitní titul: Olympiáda je stále cíl

„Sezonu jsem začínala tak akorát na čas, ale vzpomínám si, že na začátku jsem ještě nemohla běžet úplně na sto procent, protože můj zadní stehenní sval ještě nebyl zvyklý na maximální rychlost,“ popisovala Barbora Malíková. „Navíc mě na začátku roku právě zadní stehenní sval přibrzdil, protože jsem si ho natrhla. A aby toho nebylo málo, tak mě ještě na další týden vyřadil covid.“

I kvůli těmto trablům v přípravě vynechala opavská rodačka halovou dvoustovku. „Hodně jsem se hlídala, aby se něco nepokazilo, nakonec jsem zvládla běžet čtyři závody na čtyři sta metrů s tím, že jeden ze závodů byla štafeta. Pozitivní je, že jsem každým závodem tlačila čas dolů. Věřím, že na stejné vlně půjde i venkovní sezona.“

Malíková na Virginia Tech University v Americe studuje třetím rokem industriální design. „Ráda bych ještě zůstala a studovala v navazujícím programu architekturu,“ uvažuje mistryně světa do 17 let na čtyřstovce z roku 2017. „Momentálně vybírám školy, píšu dopisy a zjišťuji, jak by to mohlo finančně fungovat. S tím vším mi pomáhá Sportegy Futures a profesoři jak z Virginia Tech, tak i z jiných škol. Věřím, že s tímto týmem to zmákneme.“

Česká běžkyně Barbora Malíková ovládla halové finále Atlantic Coast Conference v běhu na 400 metrů a vylepšila si osobní maximum 52,56 skundy







16 zobrazit galerii

V přípravě na dálku znovu začala spolupracovat s Janou Gellnerovou, která ji dlouho a úspěšně vedla od prvních krůčků v opavském klubu. „S trenérkou jsem byla v kontaktu celou dobu, co jsem v Americe, takže bych to úplně nenazývala návratem,“ popisuje Malíková. „Spíše je to už zase naplno jen o nás dvou. První dva roky jsem byla s trenérem v USA spokojená. Byl to on, kvůli kterému jsem si vybrala Virginia Tech, nicméně trenér se stal čerstvým otcem a na univerzitě je momentálně jako asistent trenéra, aby se mohl věnovat více rodině, což je pochopitelné.“

V zámoří se Malíková navíc přesunula do sprinterského týmu. „I vzhledem k tomu, že už vím, že 800 metrů není pro mě,“ vysvětluje. „Jenže jsem moc neznala trenéra sprintu, který je na Virginia Tech nový, a po chvíli jsem zjistila, že jsme si příliš nesedli. Naštěstí šéftrenér Virginia Tech pochopil mou situaci, takže momentálně dávám tréninky dohromady s pomocí paní Gellnerové a trénuju s mým osobním spoluběžcem. Šéftrenér na nás dohlíží. Pokud něco potřebuju, tak se na něj mohu obrátit.“

Olympiáda v Paříži je pro Malíkovou stále velký cíl. „Proto vynechávám americkou venkovní sezonu a budu se soustředit na tu reprezentační,“ doplňuje atletka. „S mým časem bych se měla nominovat na mistrovství světa štafet, které je začátkem května na Bahamách. Je to přímá kvalifikace na olympiádu, takže tam snad pojedu a podaří se.“

Jedním dechem ovšem přiznává, že životní priority i kvůli častým problémům se zdravím lehce přehodnocuje. „Uvědomila jsem si, že bych ráda získala titul v designu a poté v architektuře. A také, že atletika by neměla být celý můj život, protože člověk nikdy neví, jestli se nezraní, a jak moc ho to ovlivní. Nerada bych po atletické kariéře pracovala někde, kde by mě to nebavilo. Uvědomila jsem si, že je skvělé mít otevřené dveře a nespoléhat se jen na sport,“ dodala Barbora Malíková.