Kolaps, stávka, orkán? Teď už běžkyni nic nezastavilo, jede podruhé na OH

Běžkyně Tereza Hrochová poběží podruhé v kariéře maraton na olympijských hrách. Právo startu si vybojovala v neděli v Seville, kde časem 2:26:38 hodiny o dvanáct sekund zaběhla limit pro OH v Paříži. V posledních letech přitom zažívala při maratonech jednu kalamitu za druhou. První olympiáda pro Terezu Hrochovou ani zdaleka neskončila tak, jak si vysnila. Kvůli předpokládanému vedru v Tokiu tehdy musela do Sappora na odlehlý ostrov Hokkaidó a těsně před závodem zkolabovala.

„Neměli tam kvalitní jídlo. Našli mě tenkrát na chodbě v bezvědomí tři hodiny před startem,“ vzpomíná Hrochová. „V Sapporu to nebylo úplně hezké, byli jsme tam čtrnáct dní na pokojích. Doufám, že v Paříži to bude lepší. Jednou bych ráda zažila normální olympiádu.“

A šanci dostane. V neděli v Seville zaběhla olympijský limit, ačkoli si kvůli zmatkům v cíli chvilku nebyla jistá.

„Nikdo s námi nekomunikoval. Podle hodinek to tam mělo být, ale neměla jsem to ověřené. Zjišťovala jsem si to přes telefon,“ líčila Hrochová. „Mám z toho velkou radost. Podruhé jet na olympiádu je fakt pecka.“

V Seville se Hrochová v tlačenici před startem ocitla v první linii závodnic, takže jí nezbylo, než hned začít pořádně upalovat.

„Nějak jsem se tam ocitla a musela jsem se rozeběhnout, aby mě nepřeválcovaly,“ usmívala se. „Potom jsem zvolnila a zařadila jsem se do skupiny, v které jsem se snažila udržet. Ale první polovina závodu byla trochu překoplá.“

Na hranici půlmaratonu doběhla v čase 1:12:44, jen 40 sekund za svým osobním rekordem. V závěru už věděla, že je blízko olympijskému limitu.

„Šlapala jsem do toho od pětatřicátého kilometru. Čas od času jsem se koukla na hodinky. A na čtyřicátém kilometru jsem si spočítala, že když zaberu, tak to musím stihnout,“ vysvětlila.

Časem 2:26:38 se dostala na třetí místo českých historických tabulek za národní rekordmanku Moiru Stewartovou, která má start v Paříži už taky jistý, a Evu Vrabcovou-Nývltovou. Ta byla zatím jedinou českou maratonkyní na dvou olympiádách. A mohla zapomenout na několik problematických maratonů z posledních let.

Na minulé olympiádě v Sapporu navzdory kolapsu nakonec odstartovala, ale závodem se protrápila. Předloni na ME v Mnichově zase vzbudila pozornost, když na 27. kilometru zastavila kvůli tomu, že nebyla spokojená s občerstvovačkami, kde scházel její trenér Vladimír Bartůněk. Po dvou minutách však pokračovala dál a ještě se do cíle dostala jako první Češka.

A ani vloni neměla při maratonech štěstí na ideální podmínky. Když na jaře mířila do Hamburku, den před závodem jí zrušili let kvůli stávce odborů.

„Místo hodinky a půl letadlem to bylo třináct hodin autem,“ vzpomíná Hrochová. „A v říjnu ve Frankfurtu bylo příšerné počasí. Byl takový nárazový vítr, že trenéra, který jel kolem trati na kole, to asi třikrát smetlo.“

Hrochová je univerzální běžkyní, která má v Česku mistrovské tituly v závodu do vrchu, přespolním běhu, silničních Běchovicích, v půlmaratonu i v závodech na 5000 a 10 000 metrů na dráze. Ještě před třemi lety o sobě mluvila jako o hobbíkovi. Pak ale zaběhla olympijský limit v maratonu do Tokia a dnes už má solidní zázemí.

„Podpora je to něčem jiném. Už jsem na částečném úvazku ve vysokoškolském sportovním centru Victoria. Tohle je celkem fajn,“ říká Hrochová. „Doufám, že na olympiádu pojede i můj trenér. Namíchá mi pití, připraví mi věci okolo a já můžu být v klidu. Mám tam člověka, na kterého se můžu spolehnout.“

Využívá i podpory týmu RunCzech Racing, kde jí jako koordinátorka pomáhá nedávná česká rekordmanka Eva Vrabcová-Nývltová.

„Oslovovala jsem ji už loni, viděla, že tým funguje. Nabídla jsem jí, že jí pomůžeme, když bude potřebovat. RunCzech jí sehnal závody v Seville. Konzultovali jsme vybavení, spoustu typů bot. Doufám, že jsme to vychytali a spolupráce bude dál fungovat,“ řekla Vrabcová-Nývltová. „Pro mě je na jednu stranu těžké si přiznat, že už tam nepatřím. Na druhou stranu to Terce i Moiře přeju. Je super, že jsou obě na olympiádě. Věřím, že se poperou o co nejlepší výsledek a budou dál překonávat české rekordy.“

Po úspěchu v Seville se bude Hrochová teprve rozhodovat, co dál. Vzhledem k mistrovství Evropy, na kterém se v červnu běží půlmaraton, má ale na léto příjemné vyhlídky. Nejdřív Řím, potom Paříž.