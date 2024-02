Výškař Štefela: zázrak ze statku, jitrničky už obětoval. Zazáří na MS?

Do Velikonoc zbývá měsíc, ale jedno vzkříšení už by tu bylo. Talentovaný výškař Jan Štefela už kvůli bolestem v zádech ukončil sezonu, ale pak se zvedl a letí na halové mistrovství světa do Glasgow. Borec ze Zátor podobně jako Jaromír Jágr vyrůstal na statku. Své oblíbené jitrničky, tlačenky a klobásy si už však odpustil. A v otevřené soutěži může způsobit pěkný poprask.

Seděl právě na rybách u Berounky, když mu zavolal trenér Jaroslav Bába.

„Říkal jsem si, co chce. Tak to zvednu a Jarda: Co děláš? A já: Sedím na rybách. A on: Tak sbal pruty a pojď do haly, jdeme něco dělat, jedeš na mistrovství světa!“ vypráví se smíchem Jan Štefela.

Byl to zatím nejlepší moment jeho parádní zimní sezony. Poprvé v ní překonal prestižní hranici 230 centimetrů. Nejdřív ve Stromovce na závodech, které nebyly nahlášeny v oficiálním kalendáři. Pak ale výkon potvrdil i na Beskydské laťce v Třinci. Situaci mi zkomplikovalo zranění zad, kvůli kterému už chtěl sezonu ukončit. Jeho zdravotní stav se zlepšil a díky několika odhláškám se pro šampionát v Glasgow vešel do třináctičlenné soutěže, která se rozjede rovnou nedělním finále.

„Se zády to bylo dlouhodobé. Odrazil jsem si je, pak jsme to dali do kupy. Ale v Banské Bystrici se to ozvalo. Šel jsem za sedm dní tři závody, to je hodně. Tělo si samo řekne, kdy má dost. Řeklo si, že už nechce, tak jsem musel poslechnout,“ líčil Štefela, kterému pomohla rehabilitace. „Samozřejmě jsem chtěl ještě závodit a trošku jsem věřil, že vyjde mistrovství věta. Záda mám v pořádku, jsou připravená. Šel jsem testovačku v posilovně, dal jsem 170 kilo na podřep a záda drží.“

Štefela je jednou z velkých nadějí české atletiky. Před třemi lety vyhrál v Tallinnu ME do 22 let, v roce 2022 už se ukázal na dospělém evropském šampionátu v Mnichově. Ve vytrvalém dešti tehdy vybojoval nečekané sedmé místo a pak přijal za odměnu pozvání na pivo od trenéra Jaroslava Báby. Od té doby se ale hodně změnilo.

„Dřív jsem jedl, co jsem chtěl. Pocházím ze Zátor, máme tam statek. Tatínek dělá jitrničky, klobásky, to já můžu. Tlačenka s cibulí… Mňam! Mňam!“ směje se Štefela. „Teď si na to dávám bacha. Zrovna nedávno taťka udil, tak mě trochu mrzelo, že jsem si nedal. Na maso si dávám velký pozor. A pivko jako v Mnichově? To vůbec! S tou váhou to podle mě dělá hodně.“

Štefela od loňska zhubnul o čtyři a půl kila a závodní váhu srazil na 70 kilogramů. A zatímco vloni se mu příliš nedařilo, letos letí nahoru.

„Cítím se líp, jsem víc vyrýsovaný. A svalově ještě lépe na tom, v posilovně jsem se zlepšil,“ pochvaluje si.

A pomalu se rozkoukává i mezi velkými jmény světové výšky. Letos vyhrál i dva zahraniční mítinky ve Wuppertalu a ve Val-de-Reuil. Velkou hvězdu ale potkával v nafukovací hale na Strahově. Tam totiž trénuje Korejec Sanghyeok Woo, obhájce titulu halového mistra světa, který má v Česku už po tři roky zázemí.

„Minus je, že neumí moc anglicky. Ale pozorujeme se na tréninku, co kdo dělá, jak vypadá. Určitě tam je takové jiskření, taková ta rivalita,“ usmívá se Štefela. „Ten kluk má skočeno 236, je velká zkušenost ho na tréninku pozorovat. Oni přijdou do haly a hodinu a půl se rozcvičují. Ne nějak intenzivně, sedí tam a kecají. Říkám Jardovi, že asi taky musíme víc kecat. Jsou na tréninku tři hodiny, ale mají to víc pohodové.“

Woo bude na MS v Glasgow patřit spolu s Američanem Shelby McEwenem k hlavním favoritům. Jenom oni ze startovní listiny letos skočili 233 centimetrů, což je hodnota olympijského limitu. Dál je ale soutěž hodně otevřená. Na medaile může sáhnout téměř kdokoli. Klidně i mladý Čech Štefela.

„Já si to nějak nepřipouštím, že mám nějakou roli favorita, nebo možnost mít medaili, takové ty kravinky okolo. Spíš to beru s rezervou,“ usmívá se. „Pojedu tam s velkou pokorou a respektem vůči těm závodníkům. Abych bojoval, nebudu si to užívat. Nebudu se zlobit, kdybych byl top osmička, top pětka. Mám samozřejmě mnohem větší cíle. Ale nechci nic slibovat.“

ČESKÁ NOMINACE NA MS

Muži: Michal Desenský (4x400 m), Jakub Dudycha (800 m), Radek Juška (dálka), Ondřej Kopecký (sedmiboj), Matěj Krsek (400 m, 4x400 m), Pavel Maslák (4x400 m), Vít Müller (4x400 m), Filip Sasínek (1500 m), Štěpán Schubert (60 m př.), Tomáš Staněk (koule), Vilém Stráský (sedmiboj), Petr Svoboda (60 m př.), Filip Šnejdr (800 m), Patrik Šorm (4x400 m), Jan Štefela (výška).

Ženy: Helena Jiranová (60 m př.), Lurdes Gloria Manuel (4x400 m), Karolína Maňasová (60 m), Tereza Petržilková (400 m, 4x400 m), Marcela Pírková (4x400 m), Amálie Švábíková (tyč), Terezie Táborská (4x400 m), Lada Vondrová (400 m, 4x400 m).