ONLINE: Brozany - Slavia 0:1. Outsider ze třetí ligy se drží, ve hře Cham i Vorlický

Muhammed Cham naskočil v Brozanech do druhého poločasu
Muhammed Cham naskočil v Brozanech do druhého poločasuZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Radost slávistů po trefě Ondřeje Zmrzlého
Mladý stoper Slavie Emmanuel Fully
Brankář Brozan Daniel Páleník
Tomáš Vlček naskočil poprvé od srpna
Daiki Hašioka v Brozanech
15
Fotogalerie
Pohár FAČR
Pro fotbalové kluby z nižších soutěží začíná svátek. Do MOL Cupu vstupuje Slavia, která se v rámci 3. kola domácího poháru představuje v Brozanech. Třetiligový klub z městyse kousek od Litoměřic se na příjezd mistra Chance Ligy a účastníka Ligy mistrů ve velkém připravoval. (VÍCE čtěte ZDE>>>) V dalších utkáních Slovácko zavítá na hřiště Horních Ředic, Táborsko vyzve Karvinou. Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.

MOL Cup 2025/2026

LIVE 2. poločas
LIVE 2. poločas
LIVE 1. poločas
Fotbal 2025

