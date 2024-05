Životní den pro Vadlejcha? Jsem na nejvyšší úrovni, říká. Ale chce pomoc

První letošní vítězný hod Jakuba Vadlejcha je třeba vyhledat v hlubinách Instagramu, ale stojí to za to. V polovině března v jihoafrickém Potchefstroomu hodil Vadlejch tak daleko, že jeho oštěp přeletěl travnatou plochu a zapíchl se do tartanu na druhé straně stadionu. Přesně na hranici 87 metrů.

„Naposledy, když jsem házel takhle brzo, tak jsem hodil sedmdesát osm. Cítím se nejlíp v kariéře a věřím, že se to ukáže na závodech,“ řekl Vadlejch před pátečním ostrým startem do sezony.

Na stadionu Suhaim bin Hamada v Dauhá se můžou dít velké věci. Na jeho otevřené ploše často fouká silný vítr, a když je to ve směru, který vrhači potřebují, oštěpy zde létají daleko za hranici devadesáti metrů.

Před dvěma lety tady vyhrál Anderson Peters z Grenady velehodem 93,07 metru, jímž se dostal na páté místo historických tabulek. Vadlejch tehdy prestižní hranici poprvé zlomil, o 88 centimetrů. Loni svedl na stejném místě parádní souboj s Indem Níradžem Čoprou a oba přehodili 88 metrů, ačkoli jim podmínky tentokrát nepřály.

„Házeli jsme do protivětru deset metrů za sekundu, zvedaly se stany a oštěpy se vracely,“ vzpomíná Vadlejch. „Vždycky jde o manažera. Loni v Kataru věděli, že je špatný vítr, ale řekli: Ono se to utiší. Manažer v sáčku, jak to může vědět… Urgovali jsme to přes Čopru. Ale přišli jsme na stadion a čtyři, pět metrů do ksichtu… S Čoprou jsme tam hodili osmaosmdesátky, ale byly to hody devadesát plus.“

Vadlejch si jde trpělivě po své cestě, při níž postupně vylepšuje tréninkové parametry a cílevědomě zvyšuje průměrnou hodnotu svých výkonů. Dnes je zřejmě nejspolehlivějším oštěpařem světové špičky, o čemž svědčí jeho čtyři medaile z vrcholných závodů za poslední tři roky. A letos cítí životní formu.

„Posilovna se lepší s věkem. Není snad disciplína, kde bych nebyl na nejvyšší úrovni. Mám výrazně víc odskákáno, což je u nás stěžejní disciplína. Hlavní je zdraví a samozřejmě i házení bylo dobré,“ pochvaluje si Vadlejch.

V Dauhá může navázat na povedenou loňskou sezonu. V ní naposledy prohrál při bronzovém závodě na mistrovství světa v Budapešti. Potom už na Diamantových ligách v Curychu i v Eugene jen vítězil, a v obou případech po čase konečně porazil i olympijského šampiona Čopru.

„Cítím se strašně dobře. Počítám, že všichni budou mít taky životní formu, nebude to nic jednoduchého. Myslím, že letos bude zase víc devadesátek. Je to olympijský rok, všichni jedou o jednu otáčku navíc,“ říká Vadlejch.

V důležitém roce chce zásadně ubrat ze své závodní zátěže. Do olympiády se po Dauhá ukáže jen na mistrovství Evropy v Římě, Zlaté tretře v Ostravě, Diamantové lize v Paříži a v tréninkovém režimu zřejmě na mistrovství republiky ve Zlíně.

„Není to kvůli Čoprovi, že poslední roky spíš nezávodí. Je to počet závodů, který se dá zvládnout v maximální formě, intenzitě, připravenosti. A hlavně hlava bude odpočatá,“ vysvětluje Vadlejch.

Vadlejchova sezona do OH