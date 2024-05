Životní hod Železného manželky. Oštěpařky bojují o nominaci na ME

Legendární Barbora Špotáková už si zvyká v nové funkci místopředsedkyně atletického svazu, ale ženský oštěp v Česku žije dál. Na mítinku Kladno hází vyhrála současná česká jednička Petra Sičaková výkonem 60,67. Andrea Železná, manželka a svěřenkyně světového rekordmana Jana Železného, poprvé přehodila šedesátimetrovou hranici. Obě bojují o nominaci na ME v Římě.

Kdyby chtěla, až dodnes se Barbora Špotáková mohla těšit na evropský šampionát. Hod z loňského srpna z Ústí nad Orlicí ji dosud na papíře držel v nominaci pro evropský šampionát. V Kladně ale její výkon překonaly dvě jiné dámy a v žebříčku se dostaly před ní.

Vyhrála Petra Sičaková, která se v trenérské stáji Davida Sekeráka v Domažlicích tuží vedle světové šampionky Haruky Kitagučiové. Sičaková sice už letos v dubnu v La Nucii hodila 62,12, což z ní dělá aktuální českou jedničku. Ten závod ale nebyl přihlášený v mezinárodním kalendáři. O nominaci pro Řím si tak řekla až v Kladně, kde startovala jen tři dny po startu na mítinku v Tokiu.

„Přesun byl dlouhý, cestovali jsme téměř dvacet čtyři hodin. Včera, když jsme přiletěli, tak jsem byla úplně mrtvá, a ještě mi trenér dal dva tréninky,“ smála se Sičaková. „I v La Nucii jsem měla dva tréninky a najednou to ulítlo. Asi mi to sedí, trenér ví, co dělá.“

Sičaková o 26 centimetrů porazila Andreu Železnou a může to být klíčový rozdíl v boji o nominaci na mistrovství Evropy. Šedesátimetrový limit splnilo včetně Špotákové hned pět českých oštěpařek. V žebříčku zatím vede Nikola Ogrodníková výkonem 61,75 z loňského mítinku v Chořově před Irenou Gillarovou, která loni v Kuortane hodila 60,83. Sičaková je teď třetí a Železná čtvrtá.

„Já si myslím, že to je zdravá konkurence. Jsem moc ráda, že nás tady háže kolik. Když jsme tady jedna, dvě a vyjedeme do světa, tak čumíme, jak se háže ve světě. Když se háže takhle i v Čechách zkusíme si to tady a pojede ten lepší,“ usmívala se Sičaková.

Železná si letos už zlepšila osobní rekord téměř o pět metrů a poprvé v kariéře přehodila šedesátimetrovou hranici.

„Konečně jsem se dočkala. Je to taková odměna za tu tvrdou dřinu, co odvádíme s trenérem. Jsem strašně šťastná. Konečně to tam padlo,“ radovala se Železná.

Pořadí českých oštěpařek se může změnit do neděle, kdy se směrem k mistrovství Evropy uzavírá nominace.

„Motivuje vás to, chcete reprezentovat republiku. Zároveň chci házet co nejdál. Je nás tam hodně, musím se snažit házet co nejdál, třeba to vyjde,“ doufá Železná.

Mezinárodní atletický mítink Kladno hází:

Oštěp: 1. Sičaková 60,67, 2. Železná (obě ČR) 60,41, 3. Tugsuzová (Tur.) 56,65, 4. Gillarová 55,34, 5. Píšová (obě ČR) 55,33.