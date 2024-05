Vadlejch prožíval hokej: Pohádková jízda turnajem, bylo to nádherné!

Jeho velké chvíle přijdou za dva měsíce na olympiádě v Paříži. Oštěpař Jakub Vadlejch (33) by moc rád pobláznil národ, jak se to teď povedlo českým hokejistům. Sám se těsně před úterní Zlatou tretrou Ostrava nechal unést atmosférou a parádní podívanou, jakou Češi na zlatém šampionátu předvedli.

„Zase a opět se ukázalo, že sport Česko stmeluje,“ líčil stříbrný z olympiády v Tokiu 2021, vicemistr světa z Londýna 2017 a trojnásobný vítěz Diamantové ligy (2016, 2017, 2023). „Byla to opravdu pohádková jízda turnajem. Naprosto jsme zdemolovali Švédy, věřil jsem, že nám to nikdo nevezme. Kluci nás trochu napínali ve finále, ale ukázali sílu. Bylo to nádherné!“

Od srpnového mistrovství světa v Budapešti, kde bral bronz, je český oštěpař Jakub Vadlejch neporažený. Čtyři starty, čtyři výhry. „Vyhrát čtyři Diamantové ligy za sebou se mi nikdy nepodařilo, jsem na to hrozně pyšný,“ nezastírá. „Ani ve snu by mě nenapadlo, že by se mohlo něco takového dít.“

Že by se tím nějak měnil vztah a atmosféra v sektoru, si nemyslí. Ani s blížící se olympiádou. „Všichni, tedy kromě Pákistánce (Aršad Nadím), už vyložili karty. A napětí extra cítit není. V Dauhá jsme házeli v uvolněné atmosféře, byly tam skvělé podmínky. V první části sezony se všichni snažíme házet co nejdál a postrašit soupeře, ale v reálu extra nevraživost není. Nebo alespoň já takhle funguji. Že když někdo hodí hodně, tak byl prostě lepší a přeju mu to.“

S trenérem Janem Železným si naprogramovali méně startů. „Koukal jsem, jak to bylo u nejúspěšnějších oštěpařů v posledních letech a ti závodili velice zřídka,“ pousmál se Vadlejch. „Pravda je, že loni do mistrovství světa jsem měl už nějakých deset závodů a chuť nebyla taková, jako před prvním. Ne že by zlobilo tělo, ale chyběla chuť. Letos jsou vrcholy dva – mistrovství Evropy a olympiáda, bude to specifičtější. Takže jsme to zvolili tak, abychom měli před olympiádou maximálně pět závodů. Aby forma gradovala v Paříži a mohl jsem bojovat o nejvyšší umístění.“

Momentálně se Vadlejch cítí dobře. Sezonu rozjel v jihoafrickém Putchefstroomu výkonem 87 metrů, v Dauhá se posunul na 88,38 metrů. „Jsem naladěný, Tretra je poslední testík před mistrovstvím Evropy, mám natrénováno za dva lidi. Paříž je číslo jedna, vše směřuji tam, ale přišlo by mi škoda na Evropě nezávodit. Věřím, že to bude dobré a s klukama se poperu o nejvyšší medaile.“

Na Zlaté tretře Ostrava bude Vadlejch už počtrnácté, dvakrát ji vyhrál. „Čtrnáct startů? Tak to je velké číslo. Jen to ukazuje, že jsem hodně starý,“ pousmál se oštěpař, který na vítkovickém stadionu stále čeká na hod přes 90 metrů. „Tretra je jeden z nejhezčích mítinků, což nejlépe ukazují startovní listiny. I ti nejlepší z nejlepších se rádi vrací. Já taky. Pořád tady čekám na velké číslo, ale říkat ho nebudu. Radši o něm pomlčím a překvapím sám sebe.“