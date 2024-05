Hvězdný Duplantis před Tretrou: Mám v sobě oheň, rekord je ve hře

Armando Duplantis je olympijský vítěz, dvonásobný mistr světa a držitel světového rekordu (624 centietrů). Švédská hvězda, aktuální jednička světové atletiky, je připravená. „Je super být zpátky v Ostravě, těším se,“ říkal po příjezdu. „Všechno jde dobře, začátek sezony byl výborný a pořád mám v sobě hodně ohně a motivace. Budu se snažit udržet formu.“

Prolomí historii?

Psal se 23. červen 1987. Sergej Bubka v Praze na Strahově stanovil jeden ze svých pětatřiceti světových rekordů. Na Strahově bylo mokro po dvou letních bouřkách, na tribunách zbylo jen pár věrných. Ukrajinec je odměnil, když v závěru programu skočil 603 centimetrů a překonal tyčkařský světový rekord.

„Dobře si to pamatuju. Já jsem tenkrát studoval a pracoval v laboratoři biomechaniky jako pomocná vědecká síla,“ vzpomíná Patera. „Tribuny byly relativně prázdné, bylo to ke konci soutěže. Předtím pršelo, bylo mokro. Ale strahovský sektor byl mimořádný. V místě, kde stékala voda, byla enormní boule. A tyčkař těch pár centimetrů cítí v nohách.“

Od té doby se v mužské tyčce na českém území historické statistiky neměnily. Jenže teď bude v Ostravě na Zlaté tretře závodit Mondo Duplantis, aktuální fenomén disciplíny, jenž za poslední čtyři roky překonal osm světových rekordů. Před měsícem skočil zatím aktuální maximum, když během Diamantové ligy v Sia-menu překonal 624 centimetrů. Další metou je zlomová hranice šesti a čtvrt metru.

„Svěťák je něco mimořádného, chce to mimořádné podmínky. Ale jeho potenciál je tak obrovský, že se o něj může pokoušet, i když podmínky nebudou ideální,“ říká Patera.

Duplantis už v Ostravě dvakrát závodil. V roce 2021 skočil 590 centimetrů, vloni pak posunul rekord mítinku na úchvatných 612 centimetrů už v novém sektoru, který mu pořadatelé na míru připravili hned vedle hlavní tribuny.

Tam bude skákat i dnes, v dohledu pár metrů od V.I.P. fanoušků a sponzorů. Ale kvůli tomu se sektor od zatáčky atletické dráhy neposunoval. Na novém místě jsou tyčkaři v kontaktu s publikem, zároveň mohou doufat i v lepší větrné podmínky.

„Skákání rekordů je o kvalitě sektoru. Ty jsou zdánlivě všechny stejné, ale mají výhody i nevýhody.

Vítr hraje v tyči velkou roli, víc než v jiných disciplínách,“ vysvětluje Patera. „V tyči pomůže lehký vítr do zad, ale když je ho víc, máte problémy s tím, že tyč padá moc rychle. Duplantisova přednost je enormní rychlost rozběhu. To mu umožňuje chytit vysoký úchop. Má tak velkou páku a poryvy větru brání, aby se trefil přesně do šuplíku.“

Duplantis překonal světový rekord poprvé v únoru 2020 v hale v Toruni, kdy výkonem 617 centimetrů překonal Francouze Renauda Lavilenieho. V září toho roku v Římě posunul výkonem 615 centimetrů i maximum pod širým nebem. Za čtyři roky zlepšil světový rekord osmkrát, pětkrát v hale, třikrát venku. Naposledy před měsícem v Sia-menu skočil 624 centimetrů, nad laťkou byl tehdy s pohodovou rezervou pěti dílků.

„Všichni od něj čekají svěťák,“ říká Patera. „Když ho skočil v Číně, myslím, že měl vypsané obrovské bonusy. Atletice to každopádně pomáhá. Když Bolt zaběhl svěťák začátkem sezony, celá sledovanost Diamantovky byla výrazně vyšší. Světová atletika vsadila na Duplantise. Je to vlajková loď sledovanosti televizních přenosů. Všichni se budou dívat, co předvede Duplantis.“

V úterý večer jeho show uvidí Ostrava. Před rokem tady skočil rekord mítinku 612 centimetrů. O pět centimetrů výš už se zastavil. Otázka dne je, co udělá dnes, pokud bude mít vítězství jisté. Dá si na stojany dráždivé číslo 625?

„To je věc mezi ním a manažerem mítinku Ali Juckem,“ říká promotér Miroslav Černošek. „Když skočí šest metrů, bude se rozhodovat, jestli půjde na rekord mítinku 614, nebo na 625.“ Pořadatelé jsou na rekordní pokus připraveni. Duplantis má ve smlouvě pevně stanovenou prémii, pokud rekordní pokus vyjde.

„Jde cestou centimetr po centimetru. Neobáváme se, že by se u nás o světový rekord neměl pokusit,“ řekl Juck.

A stejně to vnímá i Duplantis. Dopředu ovšem konkrétní výšku neplánuje. Ani to, kolik si nastaví na stojany, když zůstane v soutěž sám. Světový rekord? Nebo rekord mítinku? „Podle pocitu,“ pousmál se. „Doufám, že vyhraju a budou dobré podmínky. Takové, aby se povedlo skočit co nejvíc. Konkrétní čísla ale dopředu neplánuji.“

Těší se na energii z ochozů. Sice ho mrzelo, že Švédsko v semifinále hokejového mistrovství světa padlo s Českem, ale ve finále držel přemožitelům jeho země palce. „Švédští kluci hráli tady kousek v hale, že? A pak se stěhovali do Prahy. Škoda, přál jsme jim ještě lepší výsledek, ale ve finále jsem stoprocentně fandil Čechům. Aby mi třeba i tahle energie z titulu v Ostravě pomohla.“

PROGRAM ZLATÉ TRETRY

16.00 tyč žen (Cauderyová, ŠVÁBÍKOVÁ)

16.29 oštěp žen (Kitagučiová, OGRODNÍKOVÁ)

16.54 4x100 metrů žen

17.00 tyč mužů (Duplantis)

17.02 4x100 metrů mužů

17.14 100 metrů překážek žen – 1. běh

17.20 100 metrů překážek žen – 2. běh

17.32 400 metrů překážek žen

17.39 400 metrů překážek mužů

18.00 výška mužů (ŠTEFELA)

koule mužů (Walsh, Fabbri)

18.10 100 metrů mužů (Jacobs, De Grasse)

18.20 1500 metrů žen (Mageeanová, MÄKI)

18.30 400 metrů žen (Kaczmareková, VONDROVÁ)

18.40 400 metrů mužů (Gardiner, Doom)

18.52 100 metrů překážek žen – finále (Skrzyszowská, D. Kambundjiová)

19.05 oštěp mužů (VADLEJCH, Weber, Peters)

19.10 100 metrů žen (Swobodaová, Mujinga Kambundji, MAŇASOVÁ)

19.20 800 metrů mužů (Pattison, Moula)

19.30 200 metrů mužů (De Grasse, J. Blake)

19.45 1500 metrů mužů (Rak, Tefera, Arese)