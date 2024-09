Češi na Diamantové lize v Curychu neuspěli, Juška i Staněk devátí

Staněk v závěru sezony opakovaně nedokáže navázat na svůj nejlepší výkon tohoto atletického roku, který předvedl vrhem dlouhým 21,61 v olympijské kvalifikaci. Minulý týden byl při letošní premiéře v Diamantové lize sedmý v Římě, tentokrát si ještě o dvě příčky pohoršil. Vyhrál světový rekordman Ryan Crouser výkonem 22,66 metru.

Podprůměrný výkon předvedl také Juška, který jako jediný nepokračoval do finálové osmičky. Rovněž neudržel formu z olympijských her, kde postoupil výkonem 815 cm do finále a pak skončil desátý. Soutěž v Curychu vyhrál stříbrný olympijský medailista Wayne Pinnock z Jamajky, který skočil 818 cm. Od čtvrté série ale vynechal všechny pokusy, v sektoru se pohyboval v teplákové soupravě a viditelně kulhal.

Odveta za hry v Paříži se vydařila americké sprinterce Sha'Carri Richardsonové. Stovku vyhrála za 10,84 sekundy a o čtyři setiny porazila olympijskou vítězku Julien Alfredovou ze Svaté Lucie.

Do závodu na 400 metrů překážek kvůli drobnému zranění nenastoupil světový rekordman Nor Kartsen Warholm, který měl po středeční porážce v exhibičním duelu na 100 metrů s tyčkařem Armandem Duplantisem startovat ve švédském reprezentačním dresu. V průběhu závodu v chladném a deštivém Curychu pak odstoupil brazilský favorit Alison dos Santos. Pro vítězství si doběhl Jamajčan Roshawn Clarke (47,49).

Tyčkařský světový rekordman Duplantis poprvé v této venkovní sezoně ve finálové soutěži, tedy s výjimkou kvalifikací velkých akcí, nepřekonal šestimetrovou hranici. V nepříznivých podmínkách napoprvé skočil 562 i 582 cm a díky lepšímu zápisu zvítězil před Američanem Samem Kendricksem, jenž opravoval na 542. Oba se pokoušeli o 602 centimetrů. Když Kendricks potřetí shodil, Duplantis jako jistý vítěz ke třetímu pokusu po dvou nezdarech nenastoupil.

Mítink atletické Diamantové ligy v Curychu:

Muži:

200 m (vítr +0,4 m/s): 1. Tebogo (Botsw.) 19,55, 2. Bednarek 19,57, 3. Knighton (oba USA) 19,79.

1500 m: 1: Nuguse (USA) 3:29,21, 2. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:29,52, 3. Hocker (USA) 3:30,46.

110 m př. (-0,3 m/s): 1. Holloway (USA) 12,99, 2. Zhoya (Fr.) 13,10, 3. Crittenden (USA) 13,15.

400 m př.: 1. Clarke (Jam.) 47,49, 2. Samba (Kat.) 47,58, 3. Mägi (Est.) 48,02.

Dálka: 1. Pinnock (Jam.) 818, 2. Tentoglu (Řec.) 802, 3. Ehammer (Švýc.) 798, ...9. Juška (ČR) 735.

Koule: 1. Crouser (USA) 22,66, 2. Fabbri (It.) 21,86, 3. Otterdahl (USA) 21,38, ...9. Staněk (ČR) 20,08.

Oštěp: 1. Peters (Gren.) 85,72, 2. Weber (Něm.) 85,33, 3. Dean (Jap.) 82,69.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) , 2. Kendricks (USA) oba 582, 3. Marschall (Austr.) 572.

Ženy:

100 m (+0,1 m/s): 1. Richardsonová (USA) 10,84, 2. Alfredová (Sv. Lucie) 10,88, 3. Asherová-Smithová (Brit.) 10,89.

800 m: 1. Moraaová (Keňa) 1:57,08, 2. Bellová (Brit.) 1:57,94, 3. Wileyová (USA) 1:58,16.

5000 m: 1. Chebetová (Keňa) 14:09,52, 2. Tayeová 14:28,76, 3. Gebreselamaová (obě Et.) 14:39,05.

100 m př. (+0,8 m/s): 1. Camachová-Quinnová (Portor.) 12,36, 2. Sambaová-Mayelaová (Fr.) 12,40, 3. Russellová (USA) 12,47.

400 m př.: 1: Salmonová (Jam.) 52,97, 2. Cockrellová 53,17, 3. Littleová (oba USA) 54,07.

Výška: 1. Mahučichová (Ukr.) 196, 2. Olyslagersová (Austr.), 3. Geraščenková (Ukr.) obě 193.