Stewartová honí Zátopka: Češi si rádi rýpnou. Snad mě konečně uznají

Je to zlatý čas jednoho z nejslavnějších závodů atletické historie. Emil Zátopek vyhrál v roce 1952 olympijský maraton v Helsinkách výkonem 2:23:03,2 minuty, který byl pro české ženy dlouhá desetiletí mimo dosah. Rozlet Moiry Stewartové ale všechno mění. Z kdysi pohádkového času je teď reálný cíl.

„Je to určitě motivace, velká…“ připouští Stewartová. „Když někde zabrouzdám do komentářů, Češi si rádi rýpnou, že když něco zaběhnu, že to nic neznamená. Kdybych zaběhla legendu, jako je Emil Zátopek, doufám, že by to Češi konečně uznali.“

Univerzální běžkyně se v posledních dvou letech dostala do sfér, o nichž zatím české maratonkyně jen snily. Před rokem ve Valencii překonala v maratonu národní rekord Evy Vrabcové-Nývltové z bronzového závodu na ME 2018 v Berlíně a v neděli ho posunula na výkon 2:23:44 hodiny.

A to už je čas, který zvoní. V letošním roce ji řadí na šesté místo evropských tabulek. Stewartová tak navázala na říjnový půlmaraton, který rovněž ve Valencii zaběhla v dalším výrazném národním rekordu 1:08:44.

„Oba ty časy už mě hází v Evropě dost vysoko. Cítím, že maraton má větší ohlas, že ho lidi víc zaregistrovali. Maraton je královská disciplína, momentálně si toho vážím víc,“ říká Stewartová. „Večer mě začaly na Instagramu sledovat soupeřky, ke kterým jsem zhlížela. Myslím, že to zaregistrovaly…“

Parádním podzimem si Stewartová zlepšila náladu po olympiádě v Paříži, která jí nevyšla podle představ. Na těžké kopcovité trati skončila šestašedesátá.

„Sezona byla až na ten závěr dost nepovedená. Začali jsme později, protože měla Moira virózu a dlouho se do toho dostávala. Na olympiádu byla připravená, ale chtěli jsme víc. Závod dokončila v coubertinovské myšlence,“ líčí Václav Janoušek.

Velké škody po povodni nevnímala

Podzim ve Valencii ale hodně změnil. V půlmaratonu se Stewartová dostala pod hranici hodiny a devíti minut a teď slaví velké zlepšení v maratonu. „Věřím, že Moira má v hlavě, že se dá závodit s hvězdami,“ usmívá se Janoušek.

Mezi dvěma životními závody Stewartové se ve Valencii prohnala ničivá povodeň, která zdevastovala jih a jihovýchod Španělska a způsobila víc než 200 obětí.

„Na začátku závodu se držela minuta ticha, ale přijde mi, že to tam nebylo vůbec znát,“ líčí Stewartová. „Mají říční koryto odkloněné stranou, nepřevalilo se to centrem. Když se jelo autem, byl cítit smrad, že to bylo zatopené, ale velké škody jsem nevnímala vůbec.“

Valencie zůstává jejím šťastným městem. Už před rokem tady díky svému prvnímu národnímu rekordu v maratonu splnila olympijský limit. Do budoucna se poohlíží i po významnějších závodech. Jedním z nich je světový šampionát v Tokiu. K limitu jí sice schází 14 sekund, díky vysokým bodům v žebříčku má ale nominaci téměř jistou.

„Říkala jsem si, že by bylo dobré zkusit něco jiného než Valencii. Teď, když mám možnost, aby se díky časům otevřely dveře někam jinam, ráda se někam podívám,“ usmívá se Stewartová a myslí vysoko, až k takzvaným majorům, nejslavnějším maratonům světa. „Chtěla bych si zaběhnout Londýn, ten mě láká asi nejvíc. A Berlín, ten je rychlý. Nikdy jsem nezávodila mimo Evropu, chtěla bych se podívat i jinam.“

Stewartová tak může navázat na éru předchozí české rekordmanky Evy Vrabcové-Nývltové, která v roce 2017 zazářila sedmým místem v New Yorku.

„Mohli bychom se zaměřit na major a zkusit umístění,“ míní Janoušek. „Nedá se pořád šponovat na nejlepší časy, ač to Moira umí. Na olympiádě časy nebyly tak hvězdné. Tohle ji otvírá prostor, je otázka, jak s tím naložit.“

Vývoj výkonnosti Moiry Stewartové

2021 - 2:29:28

- 2:29:28 2023 - 2:25:36

- 2:25:36 2024 - 2:23:44

Osobní rekordy v maratonu