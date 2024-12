Zaběhl čtvrtou nejrychlejší stovku do 18 let. Australan Gout připomíná Bolta

Koncem prosince oslaví teprve sedmnácté narozeniny, ale Austrálie už k němu vzhlíží jako k jedné z největších nadějí pro olympiády v Los Angeles 2028, ale hlavně doma v Brisbane 2032. Sprinter Gout Gout šokoval na školním mistrovství Austrálie v Brisbane, když stovku zaběhl v čase 10,04 sekund. V šestnácti letech tak předvedl čtvrtou nejrychlejší stovku do 18 let všech dob. „Že brzy překoná desetisekundovou hranici, je pro nás samozřejmost,“ řekl mládencům kouč Di Sheppard.

Je to už sedm let, co legendární Jamajčan Usain Bolt ukončil aktivní kariéru. Když v roce 2009 stanovil světové rekordy na 100 i 200 metrů, svět se ptal, jestli dojde vůbec někdy na překonání jeho galaktických časů. Rok 2024 ukazuje, že jeho nástupci se možná rýsují.

Už v dubnu obletěla svět zpráva, že Boltův šestnáctiletý krajan Nickecoy Bramwell překonal 22 let starý rekord do sedmnácti let svého krajana a legendy na 400 metrů. Právě čtvrtce totiž Bolt jako mladý klučina holdoval možná nejvíc, mezi seniory se začal později specializovat na kratší tratě.

Příběh možného Boltova nástupce na stovce se naopak klube u protinožců. Gout Gout se narodil 29. prosince 2007 v australském městě Ipswich jihosúdánským imigrantům. Za jeden z největších příslibů světového sprintu platí delší dobu, nyní v Brisbane ale vyvolal pozdvižení.

Doslova před několika hodinami v závodě na 100 metrů zaběhl čas 10,04. Je pravda, že to bylo s obrovskou podporou větru do zad (+ 3, 4 m/s), což je dalece překročený limit, který Mezinárodní atletická federace IAAF povoluje pro regulérní výsledky.

Jen pro srovnání. Nejrychlejší stovku do 18 let předvedl před časem pro změnu americký rychlík Erriyon Knighton, který dokonce jako jediný v dějinách atletiky pokořil deset sekund časem 9,99s. I v jeho případě však podpora větru do zad byla překročena.

Jednak ale Gout totálně rozebral konkurenci, ale hlavně jeho totální tah na posledních třiceti metrech kdekomu může připomínat právě Bolta v jeho slavné éře. Ve finále pak Gout zaběhl při regulérní podpoře větru také na svůj věk solidní čas 10,17s, který mu jasně stačil na vítězství.

Stále je teprve na začátku své cesty a může se leccos přihodit, ale start do kariéry má impozantní. A trenér Sheppard se velkohubých prohlášení nebojí. „Že překoná desetisekundovou hranici, je pro nás samozřejmost. Na Olympijských hrách v Brisbane 2032 bude Goutovi 24 let. Věřím, že tam zvládne skvěle ten dvojboj na 100 i 200 metrů,“ nechal se slyšet muž, který Gouta objevil před několika lety jako žáka sedmé třídy a od té doby jej připravuje.

Sám nadějný sprinter si uvědomuje, jaký tlak na něj postupem času bude vyvíjen. „Vím, že díky podobnému stylu budu s Usainem Boltem srovnáván,“ řekl před časem.

Jeho výkon v Brisbane je už nyní mezi australskou smetánkou. Je asi jen otázkou času, kdy překoná národní rekord Patricka Johnsona z roku 2003, který má hodnotu 9,93s. V roce 2021 pak Rohan Browning běžel časy 10,01s a 10,02s. Goutovy plány ale dalece přehlížejí tyto australské top výsledky. Vždyť už letos v srpnu slavil jako šestnáctiletý stříbro na MS do 20 let v peruánské Limě na 200 metrů. Po triumfu na stovce v Brisbane se tak čeká, co předvede na dvojnásobné trati v sobotu.